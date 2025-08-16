Secciones
De la mano de Demócratas: Evelyn Matthei oficializa su candidatura presidencial ante el Servel

Matthei dedicó duros dardos al Gobierno, asegurando que “quienes venían a refundarlo todos nos ha entregado años de inseguridad, estancamiento económico, promesas vacías y sueños truncos”.

Cristián Meza
Cristián Meza

Evelyn Matthei llegó hasta las dependencias del Servel para inscribir su candidatura presidencial, además de oficializar el pacto parlamentario que incluye a Chile Vamos y Demócratas, llamado Chile Grande y Unido.

En su presentación, Matthei expresó, secundadas por los timoneles de los partidos políticos que la apoyan, que “con enorme alegría y esperanza puedo decirles que hoy un mejor futuro comienza. Los partidos que me acompañan, conscientes de su responsabilidad histórica, espíritu democrático y profundo amor por Chile, han decidido formar la alianza política que cimentará el desarrollo de nuestra patria. Por eso le hemos puesto Chile Grande y Unido”.

Junto con ello, dedicó duros dardos a La Moneda, expresando que “muchos sienten incertidumbre, frustración, desamparo y enojo, y tienen razón. Quienes venían a refundarlo todos nos ha entregado años de inseguridad, estancamiento económico, promesas vacías y sueños truncos”.

Ante esto, Evelyn Matthei dejó en claro que “vamos a enfrentar con valentía e inteligencia el mayor dolor de los chilenos: la delincuencia desatada”.

“No lo haremos con improvisación y eslóganes vacíos, sino con planificación, tecnología, recursos y estrategia, para que el Estado recupere cada calle y cada barrio para las personas de bien. El tiempo de la seguridad y de la responsabilidad institucional ha llegado“, argumentó.

La abanderada de centro derecha recalcó que “creemos en la fuerza de la unidad, en la seriedad para gobernar y en la capacidad de los chilenos y chilenas para volver a ponerse de pie y caminar juntos hacia el desarrollo”.

