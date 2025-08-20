Fechas y plazos: en qué está el proyecto de eutanasia en el Congreso

El Gobierno no descartó aumentar la urgencia legislativa con el fin de que la iniciativa avance, a más de una década de ser presentada.

Desde hace años que el proyecto de ley de eutanasia se encuentra estancado en el Congreso. Fue en 2021 cuando la Cámara de Diputados lo despachó al Senado y desde entonces no ha avanzado.

Eso, hasta este martes donde la Comisión de Salud del Senado retomó la discusión, llevando a la iniciativa a lo que sería una eventual recta final para pasar a su votación en la Sala.

El presidente de la instancia, Iván Flores (DC), adelantó a La Tercera que el debate se retomará tras la semana distrital, es decir, la primera de septiembre. Para ese entonces esperan poder despacharlo.

“El proyecto de eutanasia será tratado a la vuelta de la semana regional, a partir del lunes 1 de septiembre. Hoy ya comenzamos a escuchar a los primeros invitados que corresponden a dos por cada senador de manera que, con esa información -con voces a favor y en contra- podamos resolver en general. Concluida la lista de exponentes votaremos en general esa misma semana“, señaló el parlamentario.

Pese a esto, el senador Juan Luis Castro (PS) exigió que el debate avance mucho más rápido. “Hace cuatro años que el proyecto de ley de muerte digna y eutanasia fue despachado desde la Cámara de Diputados al Senado y no puede haber más dilatación“, dijo el integrante del Congreso.

“Pido urgencia inmediata: si ya el 75% de la población, según todas las encuestas, considera necesario que las personas decidan sobre sus últimos días, no puede seguir existiendo demora en legislar”, argumentó.

Al respecto, desde el Ministerio de Salud señalaron que “el Presidente de la República comprometió el avance y perfeccionamiento del proyecto de ley de eutanasia“.

Por lo mismo, desde la cartera no descartaron “aumentar la urgencia legislativa para acelerar su tramitación en coordinación con el presidente de la Comisión de Salud y sus integrantes”.