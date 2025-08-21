Matthei y cambio de gabinete: “No ha sido un buen Gobierno y nadie a esta altura lo va a cambiar”

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, tuvo palabras para el cambio de gabinete, que terminó con la salida de Mario Marcel de Hacienda y de Esteban Valenzuela de Agricultura.
Al respecto, la ex alcaldesa de Providencia planteó que “este no ha sido un buen Gobierno. El problema que deja en materia de seguridad ciudadana, ya a esta altura, nadie lo puede resolver de este Gobierno. Y el problema que dejan también en cuanto al déficit fiscal, tampoco nadie lo va a poder resolver”.
“Los 141 empleos que crearon en un año, eso fue lo que crearon. Y por lo tanto, yo siento que a esta altura, este ha sido un mal gobierno, va a terminar como un mal gobierno”, agregó la abanderada de oposición.
Sobre la llegada de Alvaro García al Ministerio de Economía, Nicolás Grau a Hacienda y María Ignacia Fernández a Agricultura, Matthei sostuvo que “ojalá puedan hacer lo más posible por Chile, pero este no ha sido un buen Gobierno y nadie a esta altura lo va a cambiar”.