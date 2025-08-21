Matthei y cambio de gabinete: “No ha sido un buen Gobierno y nadie a esta altura lo va a cambiar”

“Yo siento que a esta altura, este ha sido un mal gobierno, va a terminar como un mal gobierno”, agregó la abanderada de oposición.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, tuvo palabras para el cambio de gabinete, que terminó con la salida de Mario Marcel de Hacienda y de Esteban Valenzuela de Agricultura.

Al respecto, la ex alcaldesa de Providencia planteó que “este no ha sido un buen Gobierno. El problema que deja en materia de seguridad ciudadana, ya a esta altura, nadie lo puede resolver de este Gobierno. Y el problema que dejan también en cuanto al déficit fiscal, tampoco nadie lo va a poder resolver”.

“Los 141 empleos que crearon en un año, eso fue lo que crearon. Y por lo tanto, yo siento que a esta altura, este ha sido un mal gobierno, va a terminar como un mal gobierno”, agregó la abanderada de oposición.

Sobre la llegada de Alvaro García al Ministerio de Economía, Nicolás Grau a Hacienda y María Ignacia Fernández a Agricultura, Matthei sostuvo que “ojalá puedan hacer lo más posible por Chile, pero este no ha sido un buen Gobierno y nadie a esta altura lo va a cambiar”.