Llegaría al comando de Jara: Nicolás Cataldo también podría dejar el Gobierno

El secretario de Estado podría dejar la cartera para asumir un rol en el comando de Jeannette Jara. Su cargo sería asumido por la actual subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.

Tal y como ocurrió con Mario Marcel durante la mañana, Nicolás Cataldo también podría dejar el Gobierno y salir del Ministerio de Educación. A diferencia del ahora ex jefe de la billetera fiscal, quien argumentó motivos personales, el militante del PC asumiría un nuevo rol político.

Esto, ya que en horas de la tarde, voces del Gobierno comentaron la eventual posibilidad de que Cataldo se integre al comando de Jeannette Jara. Frente a las consultas de EL DÍNAMO, desde el Mineduc descartaron esta situación.

Hace poco más de un mes antes de su renuncia, Cataldo ya había sido consultado si dejaría el Gobierno para sumarse a la campaña de Jeannette Jara.

En ese entonces, señaló a La Tercera que “no he pensado en un escenario de salida. Las dificultades que atraviesa la cartera son grandes como para estar perdiendo tiempo en otras discusiones. Si algo ocurre tendrá que ver con las necesidades de la candidatura y la conversación que se tenga con el presidente. Soy amigo de nunca decir que algo no ocurrirá, pero mi esfuerzo hoy está acá”.

Se espera que durante la tarde de este jueves se concrete el cambio de gabinete, donde en Educación asumiría Alejandra Arratia, quien hasta ahora era la subsecretaria de Educación.

En dicha ceremonia Álvaro García asumirá en el Ministerio de Economía en reemplazo de Nicolás Grau, quien asumirá en Hacienda tras la salida de Mario Marcel.