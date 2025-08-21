Oposición y oficialismo chocan por descarnado análisis de Bloomberg a gestión de presidente Boric

Mientras desde la UDI se apoyó el análisis de Bloomberg, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, defendió la gestión del mandatario.

Reacciones encontradas tuvieron la oposición y el oficialismo a las críticas efectuadas por la agencia de noticias y de análisis económico estadounidense, Bloomberg, a la gestión del presidente Gabriel Boric.

De acuerdo con el balance efectuado por el medio norteamericano, el mandatario chileno fracasó en implementar las medidas que propuso para llegar a La Moneda. Además, planteó que durante su administración el país se ha polarizado y aumentó el desempleo.

En su reporte, Bloomberg aseveró que la popularidad del jefe de Estado es cada vez menor y no ha logrado impedir el incremento de la delincuencia.

También apuntó a la lenta reconstrucción en la Región de Valparaíso tras los incendios que afectaron a Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Oposición y oficialismo reaccionaron al duro diagnóstico de Bloomberg sobre la gestión de Boric

Al abordar los dichos de Bloomberg sobre la gestión de Boric, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, dijo que el mandatario será recordado “por haber perdido la oportunidad de haber mejorado algunas cosas”.

“El presidente Boric tuvo una oposición dispuesta a ayudarlo, por ejemplo, en todos los temas de seguridad, pero no lo aprovechó”.

“Los legados son cosas positivas y este Gobierno no va a ser recordado por ninguna reforma importante, por ningún cambio positivo importante”, aseveró el líder del gremialismo.

A la vez, Ramírez cuestionó la reforma de pensiones y dijo que solamente se trató de “una actualización necesaria”, ya que “se debería haber hecho hace 10 años y se hizo ahora“, y no representa “un cambio radical al sistema”.

En tanto, desde el oficialismo la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, discrepó del análisis de Bloomberg sobre la gestión del presidente Boric y aseveró que su mandato sí ha logrado avances en empleo, seguridad y desarrollo económico.

En esa línea, la secretaria de Estado planteó que “hemos pasado a un empleo formal que no teníamos y, por lo tanto, yo nunca me atrevería a hablar del fracaso del Gobierno de Boric“.

Añadió que si se “compara con el mundo, es un país que está ordenado, que está funcionando, que tenemos temas de seguridad, como lo hay en muchas partes del mundo, y que está claramente abocado. Se ha creado un ministerio para la seguridad”.

Finalmente, concluyó que el mandatario “va a terminar su período habiendo dejado normalizado el país con un desarrollo económico bien importante, con una disminución del desempleo y, por lo tanto, para nada hablaría de un fracaso del Gobierno de Boric”.