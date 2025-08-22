El duro aterrizaje de Nicolás Grau en Hacienda: las dudas que genera en el Congreso tras su paso por Economía

Su aparición como candidato a reemplazar a Marcel en Hacienda y posterior ratificación, no causó buenas sensaciones en el Congreso, donde aún no olvidan algunas de sus polémicas intervenciones, como la tramitación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero.

En la mañana de este jueves, una noticia remeció al mundo político: la salida de Mario Marcel, el hombre ancla del Gabinete de Gabriel Boric del Ministerio de Hacienda, aduciendo “cuestiones personales”.

En el adiós, la labor de Marcel fue destacada por el empresariado, que valoró su postura de tender puentes con el mundo privado, y en el Congreso, que recordó su gestión a cargo de la billetera fiscal.

Entre las razones para su dejar Hacienda, el economista cercano al PS apeló a su relación familiar y a que “la economía ya recuperó sus equilibrios básicos, entró en una senda de crecimiento y las finanzas públicas están convergiendo a las metas comprometidas; porque las reformas imposibles ya se están implementando; porque logré gran parte de lo que vine a hacer a este Gobierno”.

Pero la emocionalidad que marcó la despedida de Mario Marcel, con varias ministras del Gabinete visiblemente afectadas por su partida, cambió cuando se conoció el nombre de su sucesor, Nicolás Grau (FA), que hasta hoy era titular del Ministerio de Economía.

Su aparición como candidato a reemplazar a Marcel en Hacienda y posterior ratificación, no causó buenas sensaciones en el Congreso, donde aún no olvidan algunas de sus polémicas intervenciones, como la tramitación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero o su postura sobre el alza precio del dólar.

Esto, ya que la principal labor que tendrá que llevar adelante Grau en los siete meses que le quedan en el Gabinete será la Ley de Presupuesto 2026, cuya tramitación ha estado tradicionalmente marcada por el constante diálogo y largas negociaciones para concretar su despacho.

Las dudas que genera el ministro Grau en el Congreso

El primero en expresar su reparo fue el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada RN y parte de la Comisión de Hacienda, quien fue claro en recalcar que la designación de Grau en Hacienda no entrega garantías ni certezas al mundo político-empresarial.

“Creemos que es grave la designación del ministro Grau. No le da ninguna garantía a los agentes económicos ni a los inversores ni tampoco a nosotros acá en el Parlamento para poder tramitar una Ley de Presupuesto, o también los proyectos de ley que se presentaron hace pocos días, como el propio proyecto de modificación tributaria y también del FES”, señaló Sauerbaum.

En esta línea, dejó que el nombre de Nicolás Grau tampoco genera mucho consenso en las propias filas oficialistas. “El ministro no está en capacidad de poder llevar adelante estos proyectos, no solamente técnicamente, sino que tampoco agrupa ni aúna los criterios de los distintos sectores políticos que lo apoyan. Nosotros creemos que es importante dar certezas a los mercados, justamente por la incipiente recuperación económica que demuestra la economía, por el bajo nivel de crecimiento, y tenemos seria duda respecto de la capacidad del ministro Grau para poder enfrentar las dificultades que presenta el erario fiscal”.

Más dura fue su correligionaria Camila Flores, que planteó que “al ministro Grau, lamentablemente, los números no le cuadran ni con calculadora. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante, probablemente, como nuevo ministro de Hacienda, van a ser tropiezos, van a ser desaciertos y probablemente una relación no tan fluida, como sí la tuvo en algún momento el ex ministro a estas alturas, Mario Marcel”.

Pero la diputada Flores también aprovechó para cuestionar el timming de la salida de Marcel en la antesala de la discusión de la Ley de Presupuestos, cuestionando que el ex titular de Hacienda “sale justo cuando Contraloría destapa un informe categórico en la mala utilización de recursos públicos. Sale, por otro lado, previo a la discusión de la ley de Presupuestos que ya estaba encaminándose”.

En el oficialismo, el pesimismo expresado por el aterrizaje de Nicolas Grau al ex Hotel Carrera es disfrazado de mejo manera y donde apuestan al rol que jugará Alvaro García, flamante ministro de Economía, para secundarlo en su diálogo con el Congreso.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que Grau “claramente no es lo mismo que el ministro Marcel, creo que va a requerir del apoyo de todos para poder sacar adelante las tareas”.

Es por ello que “espero que la llegada de Álvaro García a Economía dé cierta experiencia a esa cartera. Creo necesario que haya la mayor unidad posible, porque estamos ad portas de una negociación de la Ley de Presupuesto”.

Pero este optimismo mesurado respecto a la labor del militante del Frente Amplio en Hacienda chocó con la mirada más cruda de Evelyn Matthei: “Ojalá puedan hacer lo más posible por Chile, pero este no ha sido un buen Gobierno y nadie a esta altura lo va a cambiar”.