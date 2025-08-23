PS responde a Mulet y aumenta la tensión en el oficialismo: “Rechazamos sus descalificaciones hacia nosotros y el Gobierno”

El PS cuestionó a Mulet luego de que el diputada culpara al ministro Elizalde por el fracaso de la lista unitaria del oficialismo.

La directiva del Partido Socialista (PS) respondió al diputado y líder de la Federación Regionalista Verde y Social (FRVS), Jaime Mulet, luego de que este culpara al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, del fracaso de las negociaciones parlamentarias

En entrevista con El Mercurio, el diputado apuntó a Elizalde —de militancia socialista— acusando que el ministro era el que tenía la tarea de “coordinación” de la alianza de Gobierno.

“El ministro Elizalde es el responsable del fracaso de las listas en el oficialismo, sobre todo ahora que tiene esa función específica de coordinación. Él iba en un propósito político distinto, lo que se refleja en los proyectos de ley, de eliminar partidos”, sostuvo Mulet en referencia a la reforma de sistema político que impulsa el Gobierno y que está al mando del ministro del Interior.

A modo de respuesta, la directiva del PS —encabezada por Paulina Vodanoivc— emitió un comunicado emplazando a Mulet por sus dichos.

En ese sentido, la declaración apunta a la inclusión de figuras como la de Miguel Ángel Calisto quien ha sido opositor al Gobierno de Gabriel Boric.

“Hubo dos partidos del conglomerado que formaron otra lista con sectores independientes y organizaciones que no han estado junto a nosotros en las dificilísimas tareas que debió asumir el Presidente Boric y su gabinete”, dice la declaración.

Y acota: “No descalificamos a quienes se fueron, pero rechazamos sus descalificaciones hacia nosotros y el gobierno. Quien se retiró de la lista unitaria lo hizo por sus propios cálculos; nadie los forzó a hacerlo”.

Asimismo, se blinda a Elizalde, señalando que “las decisiones se tomaron en largas sesiones sostenidas en la sede de nuestro Partido, de modo que responsabilizar al ministro Álvaro Elizalde carece de veracidad”.

La tensión en la alianza progresista ha ido en aumento tras el fracaso de la lista única y la decisión del presidente Boric de marginar de su Gobierno al FRVS, sacando del gabinete ministerial a Esteban Valenzuela, que hasta esta semana se desempeñó como ministro de Agricultura.