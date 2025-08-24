Cadem: empate técnico entre Kast y Jara, pero republicano ganaría por amplia ventaja en balotaje

Según Cadem, en primera vuelta habría un empate técnico entre Kast y Jara, pero en segunda vuelta el republicano ganaría por 13 puntos.

Este domingo Cadem compartió una nueva entrega de su estudio Plaza Pública en que se ve una cerrada disputa entre los dos aspirantes a La Moneda mejor aspectados: José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Unidad por Chile).

Según los datos de la encuestadora, si la elección fuera el próximo domingo, habría un empate técnico entre Kast y Jara en primera vuelta.

El republicano figura con el 28% de las menciones a su favor, mientras que la militante comunista registra un 27% a su favor.

Más atrás aparecen Evelyn Matthei (14%), Franco Parisi (11%), Johannes Kaiser (7%), Harold Mayne Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%).

En segunda vuelta, sin embargo, el estrecho margen entre Kast y Jara aumenta significativamente.

En ese eventual escenario, el líder del Partido Republicano saca una ventaja de 13 puntos frente a la abanderada de la alianza de Gobierno (44% versus 31%).

Además, en un escenario en que los dos candidatos de la derecha mejor posicionados pasen el balotaje, Kast se impondría con 36% sobre el 28% de Matthei.

Matthei, en tanto, vencería a Jara en segunda vuelta con una diferencia de 7 puntos (40% versus 33%), si es que Kast no pasara a segunda vuelta.