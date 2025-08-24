Secciones
Revista D Newsletters
Política

Cadem: empate técnico entre Kast y Jara, pero republicano ganaría por amplia ventaja en balotaje

Según Cadem, en primera vuelta habría un empate técnico entre Kast y Jara, pero en segunda vuelta el republicano ganaría por 13 puntos.

Daniel Lillo
Daniel Lillo

Este domingo Cadem compartió una nueva entrega de su estudio Plaza Pública en que se ve una cerrada disputa entre los dos aspirantes a La Moneda mejor aspectados: José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Unidad por Chile). 

Según los datos de la encuestadora, si la elección fuera el próximo domingo, habría un empate técnico entre Kast y Jara en primera vuelta. 

El republicano figura con el 28% de las menciones a su favor, mientras que la militante comunista registra un 27% a su favor. 

Más atrás aparecen Evelyn Matthei (14%), Franco Parisi (11%), Johannes Kaiser (7%), Harold Mayne Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%).

En segunda vuelta, sin embargo, el estrecho margen entre Kast y Jara aumenta significativamente. 

En ese eventual escenario, el líder del Partido Republicano saca una ventaja de 13 puntos frente a la abanderada de la alianza de Gobierno (44% versus 31%).   

Además, en un escenario en que los dos candidatos de la derecha mejor posicionados pasen el balotaje, Kast se impondría con 36% sobre el 28% de Matthei. 

Matthei, en tanto, vencería a Jara en segunda vuelta con una diferencia de 7 puntos (40% versus 33%), si es que Kast no pasara a segunda vuelta.

Notas relacionadas

Burbuja digital urgente
Opinión

Burbuja digital urgente

Educar a los niños sin pantalla es un esfuerzo enorme, pero pronto dará frutos. Los pre-escolares crecen más tranquilos y regulados con rutinas que con pantallas. Por el contrario, entregarles el teléfono implica entrar en un círculo vicioso, pues cada vez serán más intranquilos y dependientes, dormirán peor y no serán capaces de entretenerse con estímulos “lentos”, como los de la realidad analógica.

{title} María Paz Epelman