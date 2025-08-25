Comando de Jara responde a nueva salida de libreto de Carmona: “Tiene una competencia con Jadue por quién le hace más daño”

El comando de la candidata presidencial respondió a la nueva polémica protagonizada por el timonel de su propio partido.

La nueva salida de libreto de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, volvió a generar incomodidad en el comando presidencial de Jeannette Jara y en el propio Palacio.

Esto, luego que diera a conocer en entrevista con radio Nuevo Mundo sus cuestionamientos al rol de Mario Marcel en Hacienda y llamó a La Moneda a aclarar las razones de su salida del gabinete.

“El ministro de Hacienda, que ha tenido muchas observaciones a su gestión, la gestión que hace como ministro representando al presidente, muchas observaciones críticas de los trabajadores públicos, de otros sectores, de situaciones de por qué no tenemos más presupuesto para parar definitivamente una lucha por mejorar la situación de salud pública o el tema de la educación pública. Siempre topamos en los recursos, en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social”, argumentó el timonel del PC.

Sus declaraciones fueron respondidas por el flamante ministro de Economía, Alvaro García (PPD), quien las tildó de “inadecuadas”, aseverando que “es imposible atender las necesidades sociales a través del endeudamiento que va año a año menoscabando la posibilidad de destinar recursos a las prioridades sociales”.

Comando de Jeannette Jara contra Lautaro Carmona

Una postura más críticas mostró el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero del comando de Jeannette Jara, quien declaró a CNN Chile que “leí las declaraciones de Carmona y la verdad que para él parece que el tema de la responsabilidad fiscal es como algo de otro planeta, o es algo que preocupa a la gente con poco corazón”.

“Cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos seis meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura. No colabora, realmente. Es como que estuviera incómodo con todo lo que se hizo; yo me imagino que debe tener reparos sobre la reforma previsional también, las 40 Horas, el sueldo de 500.000 pesos”, puntualizó.

En esta línea, el vocero de Jeannette Jara aseveró que “tengo la impresión, cuando uno ve estas declaraciones permanentes, aportillando, que es como que no se termina de convencer de que la candidata es de su fila y no están dispuestos a respaldarla”.

Por su parte, el diputado Jaime Araya (PPD-IND), indicó a La Tercera que “Carmona tiene una competencia con Jadue por quién le hace más daño a Jeannette Jara; es impresionante como esa dupla machista y misógina hace lo posible por perder la elección. A cada rato se las ingenian para crear problemas y torpedear a la candidata. Esa mezcla de envidia y egocentrismo enfermizo de Jadue con la felonía de Carmona son una muy mala mezcla”.