VIDEO – Presidente de la UDI evita calificar de dictadura el régimen de Pinochet: “Fue un gobierno autoritario”

El timonel gremialista evitó polemizar a raíz de las declaraciones del ex presidente de la CPC hace unos días.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue consultado sobre los polémicos dichos de Juan Sutil hace unos días, cuando indicó que los años en que estuvo Augusto Pinochet en el poder, no fue una dictadura ya que estas “se perpetúan en el poder”.

Eso sí, el ex presidente de la CPC aclaró, posteriormente, que “democracia siempre. Soy un hombre de firmes convicciones democráticas y creo que lo ocurrido en nuestro país fue triste y no debe volver a suceder nunca más. La democracia y los Derechos Humanos se deben respetar y defender siempre y en todo lugar”.

Sobre este flanco abierto por Juan Sutil, el presidente de la UDI señaló sobre Pinochet en CNN Chile que “si te digo que es una dictadura, estoy contradiciendo al jefe de campaña. Si te digo que no es una dictadura, me meto en un problema gigantesco“.

Por lo mismo, Ramírez prefirió describirlo y no calificarlo. “Fue un gobierno autoritario en el que hubo violación a los derechos humanos, que son siempre y en todo lugar, da lo mismo si es de derecha o izquierda, inaceptables y condenables”, señaló.

“No entiendo muy bien la diferencia entre una dictadura y un gobierno dictatorial. No lo entiendo muy bien, eso se lo dejo a los académicos”, añadió.