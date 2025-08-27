Vocera de Jara insiste en llamado de atención al comando mientras Bárbara Figueroa vuelve a defender crítica de Carmona a Marcel

La tensión en el equipo de la candidata oficialista continúa pese al llamado que hizo respecto a enfocarse en la campaña.

Las declaraciones de Lautaro Carmona en contra de la gestión de Mario Marcel continúan tensionando el comando de Jeannette Jara. De hecho, fue la misma candidata oficialista la que hizo un llamado al orden a los integrantes de su equipo y a enfocarse en la campaña, sobre todo luego del cruce de declaraciones entre Ricardo Lagos Weber y Bárbara Figueroa.

Algo que esta jornada la vocera del comando, Gael Yeomans, reforzó la intención de la ex ministra. En diálogo con Radio Duna indicó, respecto a la postura que tomó Jara, que “el liderazgo también se hace valer en estas situaciones. Y el liderazgo de ella es un liderazgo fuerte”.

“Está poniendo la centralidad en lo que debiera a nosotros estar llevándonos en esta campaña, que es en las propuestas, en el diálogo, en el recorrido que se está haciendo, en llegar a las personas, en hacernos cargo con soluciones y no en dimes y diretes entre nosotros”, agregó.

Por lo mismo, la vocera de Jara hizo un llamado a que “el llamado de atención que nos hace la candidata hay que acogerlo. Yo al menos lo acojo de buena medida, es nuestra lideresa. Y lógicamente tiene que imponerse su voluntad. Y en ese sentido yo sé que va a ser bien recibido”.

Para Yeomans, lo ocurrido entre Lautaro Carmona, Ricardo Lagos Weber y Bárbara Figueroa “nos hacen perder el foco”, por lo que “el llamado que nos hace nuestra candidata a poner punto final a ese tipo de dilema y el encuadre que se está poniendo a esta campaña, yo creo que es un error. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos e ir a ganarle a la derecha. Ahí debiéramos poner todo nuestro esfuerzo. También la unidad que se ha propiciado durante este periodo. Una unidad que hay que mantener, que hay que fortalecer”.

Bárbara Figueroa continúa defendiendo a Carmona

Pese a que la vocera de Jeannette Jara quiso reforzar la solicitud que le hizo la candidata a su comando, recientemente Bárbara Figueroa, integrante del comité estratégico, continuó estirando la polémica por las declaraciones de Lautaro Carmona contra Mario Marcel.

En Radio Nuevo Mundo sostuvo que lo que hizo el timonel del PC “fue un planteamiento persistente que hizo el partido sobre el rol del Ministerio de Hacienda” y que tiene el “legítimo derecho que tienen los presidentes de partido” a opinar sobre el desempeño del Gobierno.

“Una opinión –que por lo demás– fue siempre pública y también fue una opinión entregada de manera privada al ministro respecto de los énfasis en torno a la acción que tenía que desarrollar el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, no pareciera ser ninguna acción, ningún tipo de comentario que le adoce ni que pretenda construir ningún tipo de relación o de, uno podría decir, no hay ahí una acción dolosa. No se pretende con eso afectar en nada lo que fue la gestión (de Marcel)“, remató.