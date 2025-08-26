“Podría guardarse algunas declaraciones”: Antonia Orellana mandó a callar a Lautaro Carmona

La ministra de la Mujer y Equidad de Género manifestó que lo importante es que se muestre el liderazgo de la candidata del oficialismo.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), se refirió este martes a las críticas a Mario Marcel que realizó Lautaro Carmona, y sostuvo que el timonel del Partido Comunista (PC) “podría guardarse algunas declaraciones”.

La secretaria de Estado reaccionó de esta manera a los dichos del timonel comunista en cuanto a que el alejamiento del ex ministro de Hacienda reflejaba una “desgranamiento” en el Gobierno.

Al abordar el tema en la entrevista que le concedió a 24 Horas, la ministra Orellana manifestó que lo importante es que se muestre el liderazgo de la candidata del oficialismo.

“Yo vi como Jeannette, pese a comentarios disruptivos de parte del oficialismo, logró sacar una hazaña gigante como la reforma de pensiones. Por lo tanto, yo esperaría que todo el oficialismo contribuyera que sea su liderazgo el que se muestre y no voces particulares“, enfatizó la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Antonia Orellana admitió que “extrañará” a Mario Marcel

“Voy a extrañar a Mario (Marcel), pero por supuesto que con Nico (Nicolás Grau) vamos a seguir el mismo rubro de trabajo, que es cumplir las metas fiscales respecto al gasto, con la aprobación del FES, del proyecto de sala cuna y hay un rumbo que está bien marcado“, recalcó

Además, descartó de plano que el Ejecutivo esté viviendo el escenario del “pato cojo”, como dijo Carmona.

“La verdad es cuando una está desde la gestión no tiene tiempo de decir estaré perdiendo poder, porque tenemos muchas tareas pendientes“, planteó al respecto la secretaria de Estado.

Complementó lo anterior al manifestar que “en nuestro caso, el presidente nos ha encomendado trabajar hasta el último día. Tenemos proyectos claves en el Congreso (…) y desafíos tremendos de gestión“.