FOTOS – “Cabros, si me piteo…”: las publicaciones contra Carabineros y Piñera que tumbaron a seremi de Energía de Aysén

Sandra Maldonado duró solo 24 horas en el cargo a raíz de la viralización de antiguas publicaciones en redes sociales.

Sandra Maldonado, trabajadora social y militante del Partido Socialista (PS), duró solo 24 horas en el cargo de seremi de Energía en la Región de Aysén.

Su renuncia fue ratificada por el Ministerio de Energía, quienes a través de un comunicado indicaron que “asumirá este cargo de manera subrogante el seremi de Economía, Fomento y Turismo de Aysén, Felipe Rojas Pizarro“.

Toda esta situación se generó luego de que reflotaran antiguas publicaciones en redes sociales de la ahora ex seremi de Energía de Aysén. Los mensajes datan de entre 2017 y 2020, e iban dirigidos principalmente contra Sebastián Piñera y Carabineros.

“Cabros: si me piteo a Piñera, ¿me llevarían cigarros a la cárcel? (sic)”; “Piñera figura tomando piscola cagado de la risa”, “Llegó a temblar con tanta desfachatez de Piñera” o “Es un Censo abreviado para arreglar la cagada que dejó Piñera”, son algunos de ellos.

Contra la institución policial consignó: “Carabineros dará clases de montaje a equipo de TVN” u “Hola, soy carabinero, ¡pum! Vamos lindo…”.

A raíz de todo esto, Maldonado publicó un video en el que indicó que “las publicaciones recogidas de mis redes sociales privadas no se condicen con los principios de la democracia y su publicación, evidentemente, fueron un error. Ofrezco mis sinceras disculpas a quienes se puedan haber sentido ofendidos”.