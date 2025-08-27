Jeannette Jara golpea la mesa y sale en defensa de Marcel: “No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona”

La candidata presidencial evidenció su molestia por la nueva “salida de libreto” del presidente del PC que volvió a golpear a su campaña.

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, dejó ver su molestia por la nueva “salida de libreto” de Lautaro Carmona, presidente del PC, y los efectos que pueda generar en su campaña a La Moneda.

Esto, luego que el timonel comunista evidenciara sus críticas a la gestión del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseverando que “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

Las constantes declaraciones de Carmona, que han puesto en entredicho en diversas ocasiones lo planteado por la propia abanderada de su colectividad, hicieron que desde el comando y el Gobierno salieran a llamar al orden al timonel, recordando que Marcel fue uno de los grandes aliados en la labor que desarrolló Jeannette Jara en el Gabinete.

“Nosotros tenemos muy claro lo que ha sido el liderazgo del ministro Marcel en el equipo económico del gobierno. El ministro Marcel, por mandato del presidente Gabriel Boric, logró varios objetivos fiscales y económicos relevantes para el país”, indicó durante la jornada la vocera Camila Vallejo.

Pero en esta oportunidad, fue Jara quien sacó la voz para responder a la postura expresada por el presidente del Partido Comunista y defender al ex titular de Hacienda.

En declaraciones a The Clinic, la candidata de Unidad por Chile indicó que “no comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona. Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal quienes más sufren son los más pobres. Por eso nos preocupamos con el ministro Marcel de sacar adelante una reforma que fuera responsable fiscalmente junto con aumentar las pensiones actuales y futuras”.

“No son ecuaciones fáciles, pero la tarea de quienes estamos en política es hacer las cosas de manera que tengan buenos resultados no solo en lo inmediato, sino que también en el mediano y largo plazo”, agregó Jeannette Jara.