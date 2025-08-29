Las veces en que Kast cuestionó a sus nuevos colaboradores (o sus gestiones) cuando eran parte del Piñerismo

El candidato presidencial del Partido Republicano expresó críticas contra varias figuras que fueron parte del gobierno de Sebastián Piñera. Asimismo, cuestionó la gestión de ministerios en que estuvieron involucrados personeros que hoy figuran en su comando.

La relación de José Antonio Kast y el fallecido ex presidente Sebastián Piñera fue siempre tensa y tirante.

El fundador del Partido Republicano, tanto en la primera administración como en la segunda, fue uno de los principales críticos del estilo que empleó el fallecido empresario para gobernar y, también, de sus colaboradores.

Kast fue especialmente duro en el segundo gobierno de Piñera cuando ya había dejado la UDI y había iniciado su proyecto solitario que devendría en el Partido Republicano. “A este gobierno le falta carácter”, “los gobiernos de Piñera no han sido de derecha” y “Piñera ya no gobierna, sino que administra y administra mal”, fueron algunas de las frases que empleó para cuestionar al fallecido ex mandatario.

Durante los últimos días, sin embargo, Kast ha reclutado varias figuras que en algún momento se identificaron con el Piñerismo —término empleado para referirse a quienes participaron de sus gobiernos—, a pesar de haber empleado críticas directas o a las gestiones de sus nuevos colaboradores.

Este es el caso de Jorge Atton, ex intendente de La Araucanía en el primer gobierno de Piñera y subsecretario de Telecomunicaciones en el segundo.

Atton, junto a otros ex subsecretarios, se integró esta semana al comando del republicano que por estos días busca reforzar áreas técnicas en vistas a un eventual futuro gobierno.

Pero en 2019, cuando Atton asumió la intendencia, Kast lo emplazó por negarse a decretar estado de excepción en la zona, en un contexto en que el conflicto ya había escalado tras la muerte de Camilo Catrillanca.

“Le deseo lo mejor al nuevo Intendente Atton, pero lamento su confusión. Los estados de excepción sí son herramientas constitucionales. Lo que no está en la Constitución es el terrorismo que hoy vive la Araucanía. Sus adversarios no son las víctimas, son los terroristas”, emplazó Kast a Atton en su cuenta de X (antes Twitter).

Las otras críticas de Kast

En el primer gobierno de Piñera, Kast también formuló críticas a la administración, pese a que en ese entonces era jefe de la bancada de diputados UDI.

Los dardos en ese entonces no eran públicos, ya que era parte de un partido oficialista. Pero cuando salió del gremialismo reveló que en ese periodo fue uno de los principales críticos de que el gabinete no impulsara una rebaja al impuesto al combustible.

“Nunca oculté lo que yo pensaba respecto de las situaciones que estaban ocurriendo. Se lo planteé en el tema de la baja de impuestos al combustible, algo que no hizo”, dijo Kast en entrevista con La Tercera en 2018.

En su crítica estaba implícita su desagrado con la conducción de los ministerios involucrados en una medida como la baja de impuestos al combustible (Hacienda y Energía). Durante esos años tuvo un cargo clave, precisamente, Rodrigo Álvarez, ex subsecretario de Hacienda (2011) y ex ministro de Energía (2012), quien esta semana también se sumó al comando del abanderado republicano.

En esa misma entrevista, Kast apuntó sus dardos a otros dos colaboradores de su partido y comando: los hermanos Carter.

En el contexto de sus críticas a la conducción de la UDI por parte de Jacqueline van Rysselberghe, el postulante a La Moneda acusó “nepotismo” en la candidatura a diputado de Álvaro Carter, quien hoy es parte de la bancada parlamentaria

En 2017, en contexto de campaña, Kast cuestionó a la UDI por haber priorizado “al hermano de un alcalde como es el hermano de Rodolfo Carter en el mismo lugar donde él es alcalde” y sentenció: “Eso es nepotismo”.

Los esfuerzos de Chile Vamos para evitar más descuelgues

Además de Álvarez y Atton, se sumaron al comando de Kast los ex subsecretarios Álvaro Cruzat y Ricardo Irarrázabal, quienes también cumplieron funciones en los gobiernos de Piñera.

Si bien desde el comando de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, le bajaron el perfil a estos nuevos descuelgues aludiendo a que son figuras de “segunda línea” y que no tuvieron mayor protagonismo en los gobiernos del presidente Piñera, lo cierto es que la familia del fallecido ex presidente ya activó un plan de contención para evitar más descuelgues de este tipo.

Magdalena Piñera, hija del ex mandatario, ha contactado a distintos personeros que participaron en los gobiernos de su padre con el fin de agendar una cita durante el transcurso de las administraciones de su padre.

El encuentro, explican en el comando de Matthei, va dirigido en dos direcciones. Por un lado, “fidelizar” a los rostros de Chile Vamos, y por otro, dar una señal a Kast que los equipos técnicos de Chile Vamos siguen siendo más fuertes en comparación a los suyos, más allá de las recientes incorporaciones.

Ese es precisamente un mensaje que se ha querido reforzar las últimas semanas: más allá de que las propuestas programáticas de Kast y Matthei puedan coincidir, es esta última —dicen en su coalición— quien tiene los mejores equipos para gobernar.