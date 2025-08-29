Ministro Cataldo cuestiona a Orellana por mandar a callar a Carmona y tensión oficialista escala al gabinete

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), se refirió a las declaraciones de la titular de la Mujer, Antonia Orellana (FA), quien mandó a callar al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, luego de que emitiera una crítica a Mario Marcel por su gestión en Hacienda.

“Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”, fue parte de lo que dijo esta semana la secretaria de Estado.

En este contexto, Nicolás Cataldo dialogó con Radio Infinita y cuestionó la intervención de su par contra el timonel de su tienda. “Lo que yo jamás haría es decirle a un presidente de un partido que se guarde, que se quede callado”, expresó.

Siguiendo en esa línea, el titular de Educación sostuvo que “es un límite que tenemos que tener mucho cuidado, por varias razones. Primero porque los partidos son quienes constituyen una parte significativa de ethos de un Gobierno y de su quehacer. La mayoría de nosotros somos militantes de alguno de esos partidos y además tenemos un rol”.

Ministra Camila Vallejo pide “templanza” en medio de tensión oficialista

Con respecto a esta tensión, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que “en estas cosas yo creo que es importante ser claros, siempre hay debates cruzados y un tanto crispados en contextos electorales y además en contextos donde se producen cambios de gabinete. Aquí tenemos los dos factores, estamos en contexto electoral y además se produjo un cambio de gabinete que generó diferencias de opinión”.

En conversación con Radio Universo, la secretaria de Estado expresó que “lo que puedo decir como vocera de Gobierno, y eso también para todos nuestros ministros, que la tienen siempre que tener muy clara, es que la tarea que ha mandatado el Presidente de la República es que nos concentremos en seguir cumpliendo las tareas del Gobierno para con nuestro país”.

A lo que añadió: “Eso es lo fundamental, porque estamos a siete meses del término de Gobierno, tenemos que sacar adelante varios proyectos de ley que esperando nuestros compatriotas y a través también de la gestión de Gobierno ir resolviendo varios otros avances”.

“Lo importante respecto a la tarea de Gobierno es llamar a los partidos y a sus propias autoridades a abocarse en una unidad de propósito en torno a la agenda legislativa que estamos enfocando”, recalcó.

Producto de lo anterior, Camila Vallejo llamó a los ministros y a los presidentes de los partidos del oficialismo a “tener mucha templanza. Insisto estamos en una democracia, hay en una democracia hay libertad de opinión y libertad de expresión obviamente, pero nunca perder de vista la tarea fundamental que tenemos por delante”.