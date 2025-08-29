“Vive en Narnia”: las duras críticas a Elisa Loncon tras negar terrorismo en La Araucanía

Elisa Loncon, candidata independiente al Senado con cupo del Partido Comunista, está en el centro de la polémica, tras aseverar que no existe terrorismo en La Araucanía.

“Todos los días los periodistas están diciendo que hay terrorismo, cuando no hay un fundamento jurídico que sostenga eso. Entonces, yo llamo a que no sigamos estigmatizando la región, y si algún día se establece (que hay terrorismo), que sean los tribunales quienes lo hagan, para eso existe la ley y la ley tiene que aplicarse con justicia”, precisó la ex presidenta de la Convención Constitucional a CNN Chile.

En esta línea, Loncon acusó motivos electorales para plantear la presencia de terrorismo en la zona, cuestionando que “se estigmatice a un pueblo, a una región, tenemos que cuidar a la región, a la comunidad, a esos niños que se están formando en las escuelas”.

Las declaraciones de la candidata a senadora encontraron dura resistencia, donde la propia Evelyn Matthei dejó en claro que “en La Araucanía, Biobío y varias zonas más del sur de Chile hay terrorismo, y la gente lo sufre a diario. Estas declaraciones demuestran una desconexión total con la realidad y un ninguneo al sufrimiento de tanta gente”.

El diputado Miguel Mellado (IND) planteó a Emol que “le pediría a la candidata senadora Loncon, que vive en Narnia también, que acá en La Araucanía hay terrorismo, dicho por los tribunales, por el gobierno -su gobierno-, a que vaya a visitar a las víctimas del terrorismo de La Araucanía, que quiere representar además, y así se dé cuenta qué es lo que está pasando en la Región”.

Andrés Jouannet, diputado y presidente de Amarillos, agregó que “los que vivimos acá, los que trabajamos acá, los que nacimos acá, los que sufrimos y amamos a esta región, sabemos que aquí hay terrorismo. La señora Loncon, no tiene idea de lo que pasa acá en la Región de La Araucanía, porque ella no es de acá, nació acá, pero no es de acá. Esa es la verdad”.