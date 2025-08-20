“No hay inconsecuencia”: Loncon defiende su candidatura al Senado pese a que buscaba disolverlo

La ex presidenta de la Convención, Elisa Loncon, abordó los cuestionamientos surgidos por su candidatura al Senado, luego de que en la propuesta constitucional que impulsó consignaba eliminarlo para reemplazarlo por la Cámara de las Regiones.

En conversación con ADN Radio aseguró que “no hay inconsecuencia. Yo creo que mi candidatura es consecuencia de mi lucha. Ir al Senado no es validar su historia, sino que respetar también su futuro. Nosotros planteamos la disolución del Senado en la Convención, eso no se aprobó. Y por otro lado, soy respetuosa de la institucionalidad“.

“Hay que poner (el tema) en contexto. Nosotros estábamos escribiendo una nueva Constitución, yo era la presidenta, esa fue una decisión colectiva, no fue mi planteamiento personal, sino la posición colectiva, sustentada también por expertos y validada por personas bien importantes, que consideraron otra formas de Parlamento, como en Francia, donde existe sólo una Cámara”, agregó.

Loncon sostuvo que el argumento respecto a la presencia de la élite en el Senado sigue siendo “presente” y lo que busca es “llevar la voz de quienes han sido silenciadas. No tenemos indígenas en el Senado, tenemos pocas mujeres, los sectores sociales más representativos no están”.

“(Esa es) mi postura en este contexto, como candidata, y creo que la dignidad de los pueblos hay que defenderlos dentro de la institución. Son discusiones importantes que necesitamos llevar al Senado, como representante de la historia de Chile que no ha sido acogida en su gran magnitud”, indicó.

Consultada por si ella buscó la candidatura al Senado o se lo propusieron, Elisa Loncon explicó que “a mí me plantearon la postulación, y yo sé que molesta que una mujer indígena y mapuche se atreva a ocupar un espacio de poder en esta realidad (…) Yo ahora voy por la voz de Elisa Loncon, y me lo planteó gente de organizaciones y de comunidades”.