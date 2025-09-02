Las razones del portazo de Ángel Valencia a reunión con Lautaro Carmona por Caso Jadue

El jefe del Ministerio Público rechazó recibir al timonel del Partido Comunista para ver el caso del ex alcalde.

El fiscal Ángel Valencia le dio un portazo a la petición de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, de sostener una reunión para tocar la situación judicial de Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta que está imputado en el Caso Farmacias Populares.

El propio Valencia había adelantado a fines de agosto que “el presidente del Partido Comunista manifestaba su interés en que lo recibamos en la Fiscalía, incluso hizo una presentación conforme a la ley que regula al Ministerio Público”.

Si bien en un primer momento el jefe del Ministerio Público reconocía desconocer las razones de Carmona para solicitar una cita con él, dejó ver que podría tener relación con la investigación que lleva adelante la fiscal Giovanna Herrera contra Jadue, a quien se le acusa de fraude al fisco, cohecho, estafa y delito concursal.

En caso de así fuera, dejó en claro que la rechazaría de plano, pero estaba a la espera que la petición se concretara por los canales formales.

“No creo que sea eso. Si así fuera, sería una petición estéril porque el fiscal nacional no puede dejar sin hacer una acusación”, agregó Ángel Valencia en aquella oportunidad.

Según consignó La Tercera, tras dos intentos infructuoso, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez enviaron a un representante de manera presencial a la Fiscalía Nacional para pedir formalmente la reunión con Ángel Valencia.

Sin embargo, la petición fue rechazada por Valencia y derivó a ambos personeros a Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. Esto, ya que no conoce el detalle de los antecedentes del caso de Daniel Jadue y tampoco puede inmiscuirse en las investigaciones llevadas por las fiscalías regionales de manera autónoma.