Matthei descarta descuelgues desde su candidatura: “Basta ya de eso. Nunca estuvieron acá”

“Para descolgarse de algo, uno primero tiene que estar (…) Hace por lo menos dos años que no hablo con ninguno de ellos. Nunca estuvieron acá, no hay ningún descuelgue”, recalcó.

Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, le bajó el perfil a los descuelgues de varios integrantes de la coalición de oposición a la candidatura de José Antonio Kast.

Matthei reaccionó así a la salida del diputado Miguel Mellado, quien renunció a RN para respaldar al líder republicano, al ex alcalde Germán Codina y el ex ministro Rodrigo Alvarez, entre otros antiguos rostros del piñerismo.

En una actividad en San Miguel, la otrora alcaldesa de Providencia dejó en claro que “no hay ningún descuelgue, basta ya de eso”.

En esta línea, la candidata de Chile Vamos puntualizó que “todos los que están acá, al contrario, lo que nosotros tenemos son mucha gente que antes votaba por la Concertación y que ahora están acá. Y lo que tenemos también son varios ex republicanos que están acá también”.

Matthei defiende declaraciones de su esposo contra eventual gobierno de Kast

Evelyn Matthei también fue consultada por las declaraciones de su esposo, el economista Jorge Desormeaux, quien planteó que un eventual gobierno de José Antonio Kast generaría “menos paz social”.

Ante sus palabras, Matthei aseveró que Desormeaux hacia alusión al gasto social, apuntando que “de eso estaba hablando. Nosotros, yo quería recortar más que 2 mil millones de dólares, pero revisamos en todas partes por donde podíamos cortar, sin afectar el gasto social, y llegamos a que podíamos cortar 2 mil y no podíamos cortar más de eso”.

“Cuando nosotros decimos que vamos a cortar 2 mil, hemos dicho que son 700 en licencias médicas falsas, que son 300 en programas mal evaluados. O sea, dijimos cuánto y dónde íbamos a cortar. Cuando ellos dicen horas extras, programas mal evaluados, exceso de personas en algunos casos, las compras públicas (…) entonces cuando ellos dicen que van a costar 6 mil millones de dólares en 18 meses, yo le digo al tiro que eso es imposible sin afectar el gasto social”, argumentó.