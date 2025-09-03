Eduardo Artés presenta su programa de Gobierno: pena de muerte, asamblea popular y jornada laboral de 35 horas

Artés explicó que la intención de las 40 medidas de su eventual administración es instaurar un “gobierno patriótico y popular”.

Eduardo Artés, candidato presidencial independiente, presentó su programa de Gobierno de 20 páginas, donde destaca la reposición de la pena de muerte, la defensa de la infancia y reemplazar el Congreso Nacional por una asamblea popular.

Artés explicó que la intención de las 40 medidas de su eventual administración es instaurar un “gobierno patriótico y popular”.

Entre sus principales proyectos está el llamado a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, además de liberar a los llamados presos políticos, “con el correspondiente reparo económico, tratamiento médico, físico y mental, y su reconocimiento como héroes de la patria”.

Junto con una “refundación” de las Fuerzas Armadas, Eduardo Artés propone limitar “los altos sueldos de los funcionarios del Estado, de los legisladores, del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de Orden, a un máximo de 4 sueldos mínimos y se terminará con los pagos de todos los sueldos vitalicios”.

En esta línea, Artés pretende un sueldo mínimo de 600 mil pesos, un nuevo Código del Trabajo y una reforma agraria.

El profesor Artés consigna en su programa que el Congreso Nacional será reemplazo por una Asamblea Popular, junto con declarar la plurinacionalidad del Estado y reconocer “diferentes formas de gobiernos y de composición de los poderes integrantes”.

En materia económica, apunta a nacionalizar la banca y las empresas constructoras, y la condonación del CAE.

En temas valóricos, Eduardo Artés busca erradicar la prostitución y reponer la pena de muerte para pedófilos y quienes cometan crímenes contra los niños.

“Se confrontará al crimen organizado de acuerdo al Estado de Derecho que configurará la nueva Constitución Política, redactada por la Asamblea Constituyente. Se deberá poder aplicarse la pena de muerte en un futuro, cuando los trabajadores y pueblos de Chile hayan construido un nuevo Estado y una nueva Justicia”, sentenció.