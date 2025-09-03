Pie Cero: la propuesta de Matthei para que jóvenes puedan acceder a la casa propia

La candidata de Chile Vamos y Demócratas busca que jóvenes de clase media puedan acceder con mayor facilidad a su primera vivienda.

La candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, presentó su propuesta denominada Pie Cero, con la que busca que jóvenes de clase media de entre 25 y 40 años puedan acceder a la casa propia.

El subsidio estatal elimina la necesidad de un ahorro inicial, algo que la ex alcaldesa describe como el principal obstáculo para la compra de una vivienda por primera vez.

Los requisitos para optar a este beneficio serían:

Tener entre 25 y 40 años.

Estar cotizando.

No tener una propiedad previa.

Querer adquirir una vivienda de hasta 4.500 UF.

La propuesta Pie Cero de Evelyn Matthei es de uso único y exclusivo para la adquisición de una primera vivienda. Está diseñado para personas que actualmente pagan arriendo y podrían destinar ese dinero al pago de un dividendo.

“Generalmente el principal problema es que juntar el pie es un sueño casi inalcanzable, se ha ido haciendo cada vez más lejano, sobre todo para a gente joven poder acceder a una vivienda propia. Y nosotros sabemos que empezar una familia, tener niños, requiere que las personas sientan alguna tranquilidad respecto a lo que viene en su propia vida”, declaró Matthei.

En esa misma línea, agregó que “por eso hemos querido anunciar hoy un proyecto que probablemente es uno de los proyectos sociales que a mí más me gusta y básicamente significa que las personas menores de 40 años que quieran acceder a una vivienda propia, nosotros le vamos a poner el pie, Pie Cero. Después podrán seguir pagando el dividendo, porque igual muchos de ellos están pagando arriendo. Pero es ahorro inicial el que no pueden juntar”.

Además de este subsidio que permitiría acceder a la casa propia, Matthei también ha asumido el compromiso de generar 800.000 soluciones habitacionales, incluyendo 400.000 viviendas nuevas y 400.000 mejoramientos.