Pensiones y gobernabilidad: los flancos que no ha logrado cerrar Kast y a los que apuntan Matthei, Jara y el Gobierno

Su polémica propuesta del “Chao préstamo al Estado” le ha valido duras críticas a Kast por parte de Matthei, Jara y el Gobierno. Asimismo, se le ha cuestionado al republicano su capacidad de gobernabilidad en caso de ser electo.

Lejos quedó el periodo en que José Antonio Kast esquivaba la contingencia y el presidente de su partido, Arturo Squella, era el encargado de responder las preguntas incómodas. A pocos meses de la elección presidencial, el abanderado del Partido Republicano ha debido tomar la posta proyectándose como el principal vocero de su propia campaña.

Por lo mismo, las últimas semanas han sido más complejas de lo habitual para Kast, quien lidera las preferencias presidenciales tanto en primera como segunda vuelta.

Luego de su lanzamiento del programa de gobierno, a Kast se le abrió un flanco a propósito de su propuesta “Chao préstamo al Estado”. Dicho plan propone cambiar el origen del 1,5% destinado a la compensación a los jubilados que, bajo la reforma de pensiones aprobada a principios de este año, quedó fijada en un préstamo de los trabajadores el nuevo sistema que, a la vez, sale del 6% de cotización extra que comenzará a aportar el empleador.

El principal cuestionamiento es que Kast, más allá de decir que ese porcentaje se destinará a inversión en instrumentos financieros, no ha especificado con qué recursos repondría el aumento a los actuales jubilados que se logró gracias al préstamo.

Consultado en radio Duna sobre la fisura en su propuesta, el candidato republicano se negó a explicar cómo ésta se financiaría: “A este gobierno todavía le quedan seis meses, entonces si nosotros empezamos a anticipar cada cosa que vayamos a hacer, el gobierno va a ir amarrando recursos, más de lo que ya está haciendo, para hacernos imposible el trabajo”, dijo Kast.

Gobierno, Jara y Matthei cuestionan a Kast

La respuesta del fundador del Partido Republicno generó una ola de reacciones, incluida la del presidente Gabriel Boric.

“Esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren hacerla retroceder”, dijo el mandatario ayer martes en el contexto del acto en que se relevó el aumento del monto de la Pensión Garantizada Universal que comenzó a regir este mes de septiembre.

Evelyn Matthei, en tanto, también cuestionó la alocución de su contendor en la presidencial señalando que “no es que no quiera revelar (cómo planea reemplazar el préstamo), no puede, porque no hay cómo hacerlo. Es una cantidad de dinero enorme, son 0,5 % del PIB, son 1.500 millones de dólares”.

En el comando republicano reconocen que el timing no fue el mejor, ya que el anuncio de la propuesta se cruzó con el hito que significaba el aumento de la PGU que fue propiciado por la reforma y el préstamo.

Además, al considerar que en el acuerdo para que viera la luz la reforma estuvo involucrada Jeanette Jara en su calidad de ministra del Trabajo y los principales consejeros de Evelyn Matthei —Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Juan Antonio Coloma (UDI), la conclusión es que era lógico que la propuesta iba a generar emplazamientos.

Por otra parte, la polémica también golpeó a su equipo programático, en particular a Bernardo Fontaine, quien entró al comando de Kast para liderar el plan Desafío 90 y quien fue el ideólogo del préstamo, pese a ahora desconocerlo y criticarlo.

“La fórmula que encontramos fue una que propuso justamente Bernardo Fontaine: el préstamo. Hoy día, el Partido Republicano se ha negado a decir cómo va a modificar eso. Por lo que creo que este es el tipo de propuestas que salen de un comando con equipos poco preparados y que no tienen experiencia en gobernar”, dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en entrevista con EL DÍNAMO.

En el comando de Jara tampoco dejaron pasar la oportunidad para emplazar a Kast. Fue la misma candidata de militancia comunista quien lideró la embestida contra el republicano, apuntando que “no fue fácil” sacar adelante la reforma, pero que “desde la UDI hasta el Partido Comunista se puso el esfuerzo para llevar adelante esta reforma, salvo el Partido del candidato Kast”.

“Me preocupa que hoy día, a puertas de que 1.400.000 personas en enero vean aumentada su pensión en función de los años cotizados, Kast proponga retroceder y desarmar el acuerdo previsional. No le bastó con oponerse en el Congreso, a su partido, ahora lo hace como candidato a la Presidencia”, acotó la candidata.

Gobernabilidad, el otro flanco que acecha a Kast

Otro flanco que se ha abierto durante los últimos días es el cuestionamiento a la gobernabilidad que ofrece Kast y el Partido Republicano al país.

En ese contexto, Jorge Desormeaux, economista, ex vicepresidente del Banco Central y esposo de Evelyn Matthei, sostuvo que “vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”.

De esas declaraciones hizo eco la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien replicó asegurando que “nosotros estamos preparando planes para enfrentar distintas emergencias y puede ser que la izquierda radical quiera hacer nuevamente un estallido social, no lo sabemos”.

“Quien gobierne y sea el oficialismo, y sea opositor a la izquierda radical, la izquierda va a utilizar las herramientas que sean necesarias, tal como lo quisieron hacer con el Presidente Piñera, para tratar de derrocarlo”, añadió Hurtado.

Las respuestas no tardaron en llegar. Incluso, desde sus aliados de coalición.

“Lo importante es que, en un futuro gobierno de Johannes Kaiser, es evidente que esto no va a pasar. Vamos a perseguir a los delincuentes, terroristas, y por ningún motivo vamos a dejar que secuestren la libertad como lo hicieron en el octubrismo (…) es un tema de carácter, de liderazgo y de poner la mano firme para que los chilenos cada día puedan ser más libres”, replicó el jefe de campaña de Kaiser, el diputado Cristián Labbé.