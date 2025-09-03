Podrá postular al Congreso: Tribunal Electoral rechaza recurso de RN para inhabilitar a Daniel Jadue

Con la decisión del Tricel, el camino está despejado para que el ex alcalde de Recoleta postule a la Cámara de Diputados por el Distrito 9.

Daniel Jadue sonríe luego que el Segundo Tribunal Electoral de Región Metropolitana rechazara el recurso de inhabilidad presentado por Renovación Nacional, por lo que podrá ser candidato al Distrito 9 por el Partido Comunista.

La acción había sido presentada por el abogado Marcelo Brunet (RN), el cual apeló a la condición de acusado del ex alcalde de Recoleta en el Caso Farmacias Populares.

En su presentación, Brunet indicó que “al confirmarse la acusación por el Ministerio Público del militante comunista Daniel Jadue, corresponde que el Tribunal Electoral Metropolitano se pronuncie declarando que él perdió su calidad de elector”.

Ante esto, el Tribunal Electoral solicitó al Poder Judicial información sobre la situación procesal de Jadue, detallando que “el imputado se encuentra actualmente acusado en calidad de autor de los delitos de fraude al fisco (reiterado y consumado), estafa, cohecho y delito concursal”.