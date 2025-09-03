RN no se rinde y ahora va al Tricel para dejar sin efecto la candidatura de Daniel Jadue

Marcelo Brunet, abogado de RN, espera que el Tricel revierta lo consignado por el Tribunal Electoral.

Renovación Nacional (RN) anunció que recurrirán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para dejar sin efecto la candidatura a diputado de Daniel Jadue, luego que el Segundo Tribunal Electoral rechazara el recurso que buscaba inhabilitar su postulación al Congreso Nacional por el Distrito 9.

El abogado Marcelo Brunet, representante de RN, expresó que “el fallo del Tribunal Electoral es un fallo de voto dividido que señala en la parte del voto minoritario los mismos argumentos que nosotros hemos venido planteando, que Daniel Jadue no puede ser candidato”.

Brunet recalcó que el ex alcalde de Recoleta “no puede ser candidato porque el concepto de acusado que establece el artículo 16 de la Constitución es muy claro y no admite distinciones”, en alusión a su calidad de acusado en el Caso Farmacias Populares, donde enfrenta delitos como fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal.

El abogado de RN recalcó que estas son “las mismas consideraciones las que vamos a utilizar en el Tribunal Calificador de Elecciones por vía de la apelación, efectos de poder impugnar la candidatura de Daniel Jadue”.

“Estamos en la convicción que no existe posibilidad que Daniel Jadue pueda estar en la papeleta. No debe estarlo, puesto que la condición de acusado le resta su derecho a ser elector y, por lo tanto, también a ser elegido”, argumentó Brunet.

En la vereda contraria, el abogado Ciro Colombara, defensor de Jadue, declaró que “estamos muy satisfechos con el fallo del Tribunal Electoral Regional porque recoge, en lo esencial, los argumentos que expusimos y reconoce la presunción de inocencia como valor fundamental, toda vez que no hay una sentencia condenatoria”

“Uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho es que los ciudadanos tenemos el derecho fundamental a elegir a nuestras autoridades y a ser elegidos. Es el derecho a voto”, sentenció.