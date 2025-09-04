Alejandra Sepúlveda, vocera de Jeannette Jara, y conflicto en el comando: “La autocrítica ya está hecha”

La vocera de la candidata comunista da por superado el impasse al interior del comando y subraya que el despliegue territorial se priorizará por sobre la asistencia a foros empresariales.

La disputa pública entre miembros del comando y de la alianza de gobierno colmó las portadas de los diarios y noticieros. Sin embargo, para la senadora y vocera de Jeannette Jara, Alejandra Sepúlveda (IND), la polémica no impactó la gira de la candidata de Unidad por Chile y tampoco fue tema en las regiones en que estuvo desplegada la abanderada.

Es más, Sepúlveda desdramatiza la pugna que tuvo como protagonista —nuevamente— a Lautaro Carmona, presidente del PC. “Los conflictos son normales en una campaña. Si no existieran, yo me preocuparía”, dice la senadora.

En esa línea, Sepúlveda asegura que la autocrítica de quiénes protagonizaron el impasse ya se hizo en la interna y que ahora resta mirar hacia adelante en la campaña.

Sobre esto último, la vocera de Jara subraya que el despliegue en regiones irá más allá de la gira nacional y que se priorizará por sobre los foros empresariales.

“Lo que está haciendo Jeannette Jara de recorrer el país ha sido una decisión sabia”

—¿Cuál es el balance que hace de estas últimas semanas de campaña que han estado marcadas por conflictos internos en el comando y la alianza?

—Los conflictos son normales en una campaña. Si no existieran, yo me preocuparía. Sin embargo, creo que la campaña hoy día tiene una fuerza distinta. Lo que está haciendo nuestra candidata Jeannette Jara de recorrer el país ha sido una buena decisión, porque el contacto con la ciudadanía ha sido extraordinario.

Si uno tuviera que definir hoy día qué es lo que ha ocurrido en estas semanas, es una campaña exitosa en términos de este recorrido por el país y que no tiene relación con lo que uno ve en las encuestas. Yo he sido candidata muchísimas veces y lo que hoy día estamos viendo en terreno es una aceptación, un cariño y un encuentro multitudinario con la candidata.

—Pero mientras la campaña se desplegaba en regiones, en Santiago los principales liderazgos estaban en una disputa política bastante áspera. ¿Qué tanto cree que afectó esta disputa a la campaña?

—Primero, uno se pregunta siempre como candidata qué es lo más importante. Y lo más importante es comunicarse con las personas, con aquellas que van a votar. Uno puede entregar su parecer, sus propuestas, o quedarse en un debate más bien pequeño entre cuatro paredes en Santiago. Entonces creo que hoy día lo más importante en el desarrollo de una campaña es el contacto de la candidata con ese Chile que, además, necesita respuestas urgentes.

—¿No le asigna importancia a la polémica?

—Es que estos dimes y diretes que uno u otro no tienen mayor importancia frente a lo tremendo que está ocurriendo hoy día en las regiones y, por cierto, también en Santiago. Yo he estado en los conversatorios de más de 1.500 personas en un lugar con una metodología bastante nueva, participativa y entretenida. Y en ninguna parte te hablan de los conflictos políticos. La conversación está más bien dirigida a las necesidades y complicaciones que tienen los vecinos y vecinas.

—¿Pero no se vio afectado el liderazgo o la gobernabilidad que muestra Jeannette? Ella en un momento hizo un llamado para que se detuviera esta disputa, pero aún así siguieron los emplazamientos en los días posteriores.

—Creo que ella ha demostrado como ministra un tremendo sentido de gobernabilidad. Entonces no es teoría, es evidencia. Su liderazgo se vio en la reforma de pensiones, en las 40 horas, en la ley Karin, en dos leyes que tampoco se han dicho porque las estamos votando en el Congreso que son la ley de los recolectores de basura y la de trabajadores de buceo. Entonces, ella tiene un currículum tremendo desde el punto de vista de su liderazgo y de su capacidad de gobernar, de llegar a acuerdos, de dialogar, de consensuar. El resto son cosas coyunturales, pero aquí se ha demostrado una candidata que tiene esas dos características, y así, fíjate, las encuestas las han valorado precisamente con esas dos características: de llegar a acuerdos y de llevar la gobernabilidad a cosas concretas.

—¿En qué estado queda la relación del comando con el Partido Comunista tras las declaraciones considerando que fue Lautaro Carmona quien abrió el flanco?

—El comando no tiene ninguna dificultad, al contrario, se está trabajando con todos los sectores políticos. Y debo decir, además, que este trabajo se está llevando adelante con fraternidad en lo regional y en lo local, en todos los comandos. Yo no he visto ninguna complicación política. Porque también es importante lo que son los comandos regionales y comunales.

En relación a la crítica que se realizó a Marcel, la candidata fue tajante en eso. Para nosotros la política fiscal es gravitante, ha sido parte de lo que hemos planteado permanentemente en todos los debates que la candidata ha estado, pero además también es parte del programa de alineamiento político que la candidata ha realizado.

—Algunos dirigentes, particularmente del Partido Socialista, indicaron que el Partido Comunista no estaba lo suficientemente comprometido en la campaña. ¿Cómo ve usted esa afirmación?

—Primero, eso no es así. Yo, recorriendo mi región como otras regiones, he visto el despliegue del PC en el terreno y es impecable. Entonces creo que son cosas absolutamente construidas, ficticias y que no se condice con lo que está ocurriendo efectivamente en terreno.

—¿Faltó una autocrítica de aquellas personas que estuvieron involucradas en este conflicto?

—La autocrítica ya está hecha, quizás internamente, pero creo que lo importante es cómo colocamos punto final a esto, que ya se hizo por parte de todos los que estaban involucrados en esto. Hay que seguir construyendo. Pero insisto: esto es algo que ocurre en Santiago, en el país esto no ocurre. O sea, hay fraternidad, liderazgo, compromiso y mucho trabajo. Y eso se ve en las tremendas convocatorias que ha tenido nuestra candidata. No solo en las capitales regionales —y eso es muy importante, porque somos profundamente regionalistas—, sino también en las comunas más pequeñas, donde ha demostrado una capacidad de recorrer y de escuchar muy importante.

—¿Hay un compromiso explícito de los dirigentes y presidentes de partidos en que no se vuelvan a repetir este tipo de episodios?

—Este tipo de episodios es algo normal que ocurra en una campaña. Yo no lo veo de una anormalidad extrema. Esto quizás porque tengo muchos años en política. Pero esto es parte de la lógica que puede ocurrir en un momento. Incluso uno puede ver algunos otros episodios que se puedan dar en el futuro. Pero eso es parte de la lógica política. Yo no entraría en una dificultad mayor. Yo creo que estas son cosas absolutamente normales que se dan en un proceso de campaña.

“Los debates televisados que tengan una difusión muy importante, ella sin duda los va a priorizar”

—¿Qué sigue para la campaña tras la gira?

—La candidata tiene un desafío: se impuso que va a recorrer Chile varias veces. Entonces creo que se va ir chequeando, sobre todo aquellos lugares donde hay que reforzar, aquellos lugares donde a lo mejor el diálogo tiene que ser más profundo. Pero el recorrido por Chile va a ser sin duda un sello muy importante dentro de la campaña.

—¿Va a retomar los debates y los foros presidenciales?

—Sin duda ella va a estar en los debates televisados, en los debates que no compliquen su viaje y su terreno en la región. Pero van a ser debates televisados, formales; no que estén entre cuatro paredes. Aquellos que tengan una difusión muy importante, yo creo que ella sin duda va a priorizar.

—¿Va a priorizar el terreno por sobre los foros privados?

—Absolutamente. El terreno tiene que priorizarse por los foros privados, que son más bien temáticos. Y en eso yo comparto la visión del comando: la candidata tiene que estar en terreno desplegándose. Además, nuestra candidata no lleva años siendo candidata como otros (Kast), así que tiene la obligación de desplegare.

“Las encuestas son sólo la visión de un minuto”

—¿Cuál es el balance que hacen de la gira? En las encuestas no se ve mayor variación desde que inició hasta ahora y aún se ve débil la candidata en segunda vuelta.

—Las encuestas son sólo la visión de un minuto y que tienen que ver mucho con el tipo de muestreo, con el margen de error, etc. Pero otra cosa, y lo digo con la experiencia de muchos años en política, otra cosa es el termómetro de la calle. Y en el termómetro de la calle uno tiene, y uno puede esperar, muchas sorpresas.

Recordar que en las primarias, a Jeannette Jara por mucho tiempo se le dio como perdedora de las primarias. Y ninguna encuesta entregó este más del 60% que ganó en las primarias. Ninguna. Entonces creo que ella se alimenta del contacto con los vecinos y vecinas, y al mismo tiempo los vecinos entregan una tremenda energía pero también su visión.

—En las últimas semanas las encuestas dieron por ganadora a Jara.

——Pero ninguna encuesta de la primaria nos dio el porcentaje de diferencia. Para todos los encuestadores fue una sorpresa. Nos daba por ganadores, igual como nos dan en la primera vuelta hoy día, pero no nos daba el porcentaje de diferencia que para todos, incluyendo a la propia candidata, fue una sorpresa.

—¿Cree que la candidatura debería desmarcarse del gobierno para ampliar la base de apoyo?

—Creo que lo que ha hecho Jeannette Jara con el gobierno es precisamente entregar ideas nuevas, propuestas nuevas. Y todos estamos esperando la primera vuelta para ver cuál efectivamente es la diferencia, pero sin duda la estrategia va a tener que ser mucho más de terreno, va a tener que ser mucho más de contacto con la ciudadanía y yo diría que con calma esperar la primera vuelta porque podemos tener muchas sorpresas.