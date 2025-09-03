Reforzar programa, regreso a foros y fuerte despliegue en septiembre: qué viene para la campaña de Jara tras sus semanas más complejas

La agenda de septiembre de Jara estará marcada por su regreso a los debates, el despliegue en la conmemoración del golpe de Estado y su asistencia a la fiesta de la Pampilla en Fiestas Patrias.

Para la mañana de este jueves está previsto un breve paso de Jeannette Jara por la Región Metropolitana, tras pasar los últimos dos días en Coyhaique, Puerto Montt y Chiloé, en el marco de su gira nacional.

Si bien la candidata volverá a hacer presencia en la capital tras haberse reunido el pasado fin de semana con los presidentes de partidos que apoyan su candidatura en la comuna de Ñuñoa, desde su comando aseguran que la gira continúa y que su retorno a Santiago es sólo una escala de cara al último tramo del despliegue regional previo al lanzamiento oficial de la campaña.

En todo caso, en los próximos días de gira no sólo se verá a Jara encabezando encuentros con adherentes, dicen en su comando. Sino que también se seguirán anunciando paquetes programáticos para robustecer el programa que compartió hace unas semanas tras inscribir su candidatura ante el Servel.

En su paso por Coyhaique, por ejemplo, la ex ministra del Trabajo dio a conocer su propuesta Salud para Chile, que comprende dos propuestas medulares: valor máximo de medicamentos esenciales y garantizar acceso gratuito a adultos mayores y enfermos crónicos.

Al igual que con salud, se espera que en los próximos días se sigan anunciando paquetes de medidas para educación, vivienda, en materia de economía y seguridad. Para eso el equipo programático del comando liderado por la frenteamplista Camila Miranda ultima los detalles de las comisiones programáticas que ya tiene 24 instancias constituidas las cuales abarcan diversas materias como educación, seguridad, vivienda, mujer, entre otras.

Todo esto, precisando en el comando alojado en París 76, tiene el objetivo de dejar atrás las complejas semanas previas en que se vio a una Jeannette Jara errática, desconociendo parte de su programa de primarias; y en que se libró una disputa abierta en su equipo y la alianza a propósito de las críticas que realizó el líder del PC, Lautaro Carmona, contra el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Para dejar atrás el impasse, la candidata —de militancia comunista— se reunió con los representantes del oficialismo el pasado domingo en la casa de Paulina Vodanovic, presidenta del PS, con el fin de limar asperezas.

No obstante, asistentes a la reunión confidencian que la disputa sólo se tocó “por encima y unos pocos minutos” y que la mayor parte del tiempo de la cita fue destinada a conversar sobre cómo seguir la campaña en un momento en que a la candidata se le ve estancada en las encuestas.

Regreso a foros y fechas clave

Una de las novedades que tendrá la agenda de septiembre de Jeannette Jara es su vuelta a los debates. Además del programado para el próximo 10 de septiembre que es organizado por Chilevisión, el 30 de este mes la candidata del oficialismo se sentará junto a sus contendores en el foro organizado por Fundación País Digital que tendrá como principal tópico la tecnología y crecimiento.

La señal es importante, además, porque se retomará la agenda vinculada al mundo privado.

De todas formas, Tomás Hirsch, vocero de la campaña, descarta que se haya “dejado de lado” la agenda con el mundo empresarial destacando los múltiples foros a los que asistió Jara en el inicio de su campaña. Y, por otra parte, recuerda que ese aspecto de la campaña está siendo cubierto por el diputado Eric Aedo, encargado de representar a Jara frente al sector privado.

Respecto a la reaparición de la candidata presidencial oficialista, Hirsch sostiene que “hacia fin de mes efectivamente está la posibilidad de algún tipo de debate que involucre los temas que preocupan tanto al mundo empresarial como al mundo de los trabajadores”.

José Toro, integrante del equipo estratégico de la abanderada de Unidad por Chile, también confirma que pronto se le volverá a ver en debates y foros tras la gira por las regiones.

“Hoy estamos abocados a recorrer el país y escuchar directamente a las comunidades en el marco de nuestra gira nacional, pero estamos y estaremos disponibles para todos los debates públicos: de hecho, el próximo 10 de septiembre estaremos presentes en el debate presidencial que organiza CHV”, dice el también secretario general del PPD.

El despliegue de Jeannette Jara en septiembre

Por otro lado, también está pensado que la candidata marque pauta en las fechas más importantes de septiembre, mes que además de las Fiestas Patrias se destaca por la conmemoración del Golpe de Estado de 1973.

Para la conmemoración 52 del Golpe, Jeannette Jara aún no define agenda, pero se espera que se reúna con organizaciones ligadas a familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. Eso sí, no se ha definido si participará de la tradicional romería que encabeza la plana mayor del PC.

Para Fiestas Patrias, en cambio, ya hay locación elegida para el despliegue de la candidata. Se trata de la fiesta de la Pampilla —la celebración con más convocatoria del país— que se realiza anualmente en Coquimbo.