Evelyn Matthei se reúne con diputada española Cayetana Álvarez: “Seguiremos trabajando por una democracia sólida, libre y sin miedo”

Cristián Meza
La candidata presidencial Evelyn Matthei se reunió con la diputada española del Partido Popular Cayetana Álvarez, en un encuentro que se llevó a cabo en el comando de la campaña.

Dentro de los temas que fueron abordados compartieron su visión sobre la situación política en Chile y España, abordando la importancia de la democracia.

“En Chile y en el mundo, vivimos momentos complejos. Con la diputada conversamos sobre un fenómeno que nos preocupa profundamente: la llegada del crimen organizado a Chile”, compartió Matthei junto con una foto de ambas en su cuenta de Instagram.

“Agradezco a Cayetana por sus palabras y por cada una de sus presentaciones que ha hecho en nuestro país. Seguiremos trabajando por una democracia sólida, libre y sin miedo”, agregó la abanderada de oposición.

