Panel Ciudadano UDD: Matthei registra una significativa alza y acorta distancia con Jara

José Antonio Kast continúa liderando la carrera presidencial, pese a la polémica semana en la que ha sido apuntado por “red de bots”.

Con las Elecciones Presidenciales 2025 cada vez más cerca, este sábado se dio a conocer la última edición de la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), donde el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, continúa liderando en intención de voto, mientras que Evelyn Matthei tuvo una significativa alza.

Según el sondeo, el abanderado republicano lidera la carrera presidencial con el 27% de las preferencias, bajando un punto con respecto a la entrega anterior. En el segundo lugar se ubica la candidata oficialista Jeannette Jara con el 24%.

La gran novedad que muestra esta edición es que la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, registró una significativa alza, pasando del 14 al 18% de respaldo, acortando la distancia con los dos primeros lugares.

Más atrás se encuentra el candidato del PDG, Franco Parisi, manteniendo el 10% de las preferencias y la carta del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, con 6%.

Con respecto a las candidaturas independientes, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls están empatados con 2%, mientras que Eduardo Artés cierra la lista con el 1% de intención de voto.

Los posibles escenarios de cara a la segunda vuelta presidencial según Panel Ciudadano UDD

Por otro lado, Panel Ciudadano UDD abordó los posibles escenarios que se darían en el balotaje. Si Kast y Jara se miden en esta instancia, el republicano se impondría con el 48% contra el 30% que obtendría la representante del oficialismo. En este marco, un 22% señala que no sabe o que votaría nulo.

En caso de que en la segunda vuelta presidencial Jara se enfrente a Matthei, la abanderada de Chile Vamos la vencería con el 47% de respaldo contra el 29% de la ex ministra del Trabajo. Si este fuera el balotaje, un 24% de manifiesta indeciso.