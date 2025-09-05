VIDEO – “Aquí estamos, ven por mí”: la provocadora e irónica frase de Kast a Jeannette Jara tras reportaje

Además, el candidato republicano insistió en apuntar contra Sergio Jara por el reportaje, pese a que Chilevisión aclarara que no trabaja en Prensa.

Durante una actividad de campaña en Talca, José Antonio Kast volvió a referirse al reportaje de Chilevisión que denunció una red de bots que tiene como objetivo desacreditar las campañas de Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

Esta última, en dos oportunidad, emplazó al candidato del Partido Republicano a transparentar su vínculo con estos perfiles. Si bien negó tener algo que ver con esta situación, estuvo lejos de condenar el actuar de quienes están detrás de este entramado.

De hecho, el ex diputado tuvo una provocadora e irónica respuesta para dedicarle a la postulante oficialista a La Moneda. Desatando risas entre sus seguidores, indicó que “todos somos bots, no”.

Posteriormente, señaló: “Háganle así (gesto de saludo), Jeannette, aquí estamos, ven por mí“, dijo Kast en un claro mensaje a Jara. También aprovechó la instancia para que “saludemos a Francisco Vidal, el bot número 1 de Chile”.

Kast insiste en apuntar contra el hermano de Jara

Chilevisión lanzó un comunicado donde aclararon que Sergio Jara no tuvo injerencia en el reportaje en cuestión puesto que solo trabaja en el matinal Contigo en la Mañana y no en el Departamento de Prensa.

Aún así, Kast insistió en deslizar que el hermano de Jeannette Jara pudo estar detrás de la pieza audiovisual que generó cuestionamientos en su contra.

“Nosotros siempre la vamos a enfrentar con la verdad, mirando a los ojos. Nosotros no necesitamos que algún pariente que pueda trabajar en algún medio de comunicación haga un reportaje tratando de apuntar a una colectividad“, sostuvo en el mitin realizado en Talca.

Agregó que “nosotros no creemos, no necesitamos que un pariente nos defienda, no necesitamos que un pariente invente mentiras porque hablamos con la verdad”.