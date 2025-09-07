Encuesta Criteria: Jara supera a Kast, mientras que Matthei anota significativa alza y estrecha distancia

Entre las principales novedades del sondeo también se destaca el desempeño de Kaiser, quien retomó el cuarto puesto en desmedro de Parisi.

A poco más de dos meses de las Elecciones Presidenciales 2025, este domingo se dieron a conocer los nuevos resultados que arrojó la encuesta Criteria, correspondiente a la primera semana de septiembre, donde Jeannette Jara asaltó el primer lugar en desmedro de José Antonio Kast, y Evelyn Matthei anotó una significativa alza.

La candidata del oficialismo subió dos puntos en comparación a la última medición y alcanzó el 29% de las preferencias en intención de voto. En el segundo puesto, luego de atravesar una compleja semana, la carta del Partido Republicano bajó un punto y registró 27% de respaldo.

Otra novedad que muestra el sondeo tiene que ver con Evelyn Matthei. La abanderada de Chile Vamos se mantiene en la tercera posición, pero alcanzó la mayor alza porcentual de esta versión, subiendo tres puntos y llegando al 17%, lo cual le permite comenzar a acortar la brecha con los dos primeros lugares.

Más atrás se encuentra el candidato del PNL Johannes Kaiser, quien recuperó el cuarto puesto con 9%, mientras que el representante del PDG, Franco Parisi, bajó dos puntos y anotó el 7% de respaldo.

En cuanto a las candidaturas independientes, Harold Mayne-Nicholls mantuvo el 2% de apoyo. En tanto, Marco Enríquez-Ominami marcó 1%, y Eduardo Artés cierra la lista con 0%.

Encuesta Criteria: ¿Qué pasaría en segunda vuelta presidencial?

De acuerdo a la encuesta Criteria, Jeannette Jara continúa sin poder imponerse en una eventual segunda vuelta. En caso de que se enfrente a Kast en el balotaje, el republicano la vencería alcanzando el 45% contra el 36% de la carta oficialista. En este marco, el 19% manifiesta que votaría nulo o está indeciso.

Si la contendora de Jara fuera Matthei, la candidata de Chile Vamos tendría el 42% de respaldo contra el 33% que arrojaría la militante del Partido Comunista. En este caso, el 25% de los encuestados respondió que votaría nulo o blanco.