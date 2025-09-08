Datavoz: Kast y Jeannette Jara lideran carrera presidencial en conocimiento y rechazo

Ante el inicio de la carrera presidencial, Datavoz dio a conocer su estudio sobre el conocimiento y rechazo que generan los ocho candidatos a La Moneda.

El informe, llamado La línea de partida: conocimiento y rechazo en la elección presidencial, apunta que José Antonio Kast y Jeannette Jara lideran en conocimiento (85%), pero también en rechazo (42,6% y 36,9%, respectivamente). Esto les permite tener amplia visibilidad, pero ya alcanzando su techo de apoyo.

Evelyn Matthei, en cambio, combina alta visibilidad (80,7%) con bajo rechazo (13,8%), una posición envidiable para cualquier campaña, cómo lo explicó Jorge Fábrega, socio director en Tendencias Sociales de Datavoz, “los datos de Matthei muestran el mejor punto de partida: la conocen, pero no la rechazan masivamente. Eso le da un margen estratégico que otros no tienen”.

En posiciones intermedias se ubican Franco Parisi, Johannes Kaiser y Marco Enríquez-Ominami, quienes cuentan con visibilidad considerable pero enfrentan niveles de rechazo que podrían estancar sus apoyos si no ajustan sus discursos o posicionamientos, aseveró Datavoz.

Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls, por su parte, presentan caminos distintos, ya que mientras Artés enfrenta un techo estructural, el ex presidente de la ANFP cuenta con un bajo rechazo y sin instalarse aún en la conversación pública.

El estudio también entrega segmentaciones finas por edad, género y nivel socioeconómico. Los jóvenes (18 a 24 años), las mujeres y los sectores socioeconómicos bajos (D+E) son los grupos que presentan mayor desconocimiento sobre quiénes son los candidatos.

“No hay una sola campaña posible. Cada candidatura enfrenta desafíos distintos según a quién le está hablando, y este estudio permite identificar con precisión dónde están las brechas. Esa es la utilidad estratégica de este ejercicio”, destacó Fábrega.

Por ejemplo, entre los jóvenes, más del 60% no logra identificar a candidatas como Matthei o Jara. Y en el nivel socioeconómico bajo, los niveles de desconocimiento son sistemáticamente más altos en todos los candidatos.