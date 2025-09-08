Mario Desbordes cuestiona duramente al Partido Comunista: “Es tan tóxico como los nazis en el origen”

El alcalde de Santiago tildó al PC de “no democrático”, situación por la cual llamó a su sector a no olvidar que “el adversario está a la izquierda”, aludiendo a Jara en la carrera presidencial.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), abordó este lunes el contexto político previo a las Elecciones Presidenciales 2025, donde realizó fuertes críticas al Partido Comunista (PC), tildándolo de “no democrático” y manifestando su preocupación por las posibilidades que tiene Jeannette Jara de llegar a La Moneda.

La autoridad comunal, en entrevista con T13 Radio, comenzó refiriéndose al rol que ha tenido en las candidaturas a la presidencia, sosteniendo que está “concentrado en el trabajo de alcalde, y sobre todo en Santiago, es tan intenso, que no hay mucho tiempo para otras cosas (…) el poco tiempo que tengo para otras cosas, he querido dedicarlo en ayudar a Evelyn Matthei, y que es mi candidata por convicción”.

En este marco, Desbordes expuso que “la llegada de los Juanes ha ordenado el comando. Juan Sutil, Juan Antonio Coloma, que son dos monstruos en términos de gestión, de capacidad, de política, de muñeca, y eso también ha permitido ordenar un poquito más el discurso”.

Con respecto a la estrategia que ha tomado la carta de Chile Vamos, la cual apunta un poco más al centro del electorado, el alcalde dijo que le parece “razonable que apunte al electorado de Chile Vamos, de Amarillos, de Demócratas y a muchos independientes que no están interesados en la política, ni tienen ninguna intención de estar en un partido político y que quieren estabilidad, que quieren un país que avance”.

Los duros cuestionamientos de Mario Desbordes al PC

En cuanto a la polémica que ha surgido por los diversos conflictos que han tenido lugar en la carrera presidencial entre los candidatos de oposición, Mario Desbordes expresó: “No estoy muy de acuerdo con esto de pegarle al que está a la derecha, para mí el adversario está a la izquierda (…) no se me pasa por la cabeza que nosotros pudiéramos olvidar que tenemos una candidata comunista (Jeannette Jara) al otro lado, ni más ni menos”.

En este sentido, cuestionó duramente al PC: “Es un tema que, como país, yo creo que nos debería hacer meditar un poco. Acá en Chile asumen supuestas credenciales democráticas porque no han logrado entablar la dictadura, no más por eso, pero lo han intentado“.

“La verdad es que es un partido que es tan malo, tan peligroso, tan tóxico como los nazis en el origen. Pero bueno, el Partido Comunista no es un partido democrático“, cerró el alcalde Desbordes.