Proyecto de eutanasia se prepara para uno de sus últimos trámites legislativos tras ser aprobada en Comisión

Fueron tres votos a favor y dos en contra los que permitieron que la instancia despachara la iniciativa a la Sala del Senado.

La Comisión de Salud del Senado aprobó con tres votos a favor y dos en contra el proyecto de ley de eutanasia. Con esto, la iniciativa ahora continuará con uno de sus últimos trámites legislativos: la discusión en la sala.

En el detalle, los senadores Juan Luis Castro (PS), Ximena Ordenes (IND) e Iván Flores (DC) le dieron luz verde, mientras que Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) se mostraron contrarios. Este último, incluso, anunció que harán reserva de constitucionalidad.

De esta forma, tras superar el debate en la Comisión, en los próximos días se espera que el proyecto de eutanasia continúe con su segundo trámite legislativo, siendo discutido en Sala.

Uno de los que celebró la aprobación fue el diputado Vlado Mirosevic, uno de los que impulsó la iniciativa hace ya varios años.

“Derecha a pesar de más de 80% de aprobación al proyecto votó en contra y presentó reserva de constitucionalidad”, consignó el parlamentario del Partido Liberal. Incluso desde dicha colectividad celebraron que se ha logrado “un paso más hacia un Chile donde prime la compasión, la libertad y la dignidad hasta el final de la vida“.

Desde el Ministerio de Salud, en tanto, señalaron que “hemos dado un paso importante a través de una discusión seria y democrática“.