VIDEO – “Gracias a ustedes pudimos difundir nuestras ideas”: el día en que Kast le agradeció a los bots

Aunque en esta oportunidad descartó estar vinculado con ellos, un video de 2019 da cuenta de cuando el candidato le agradeció a estos perfiles por ayudarlos a difundir las ideas del Partido Republicano.

En los últimos días, José Antonio Kast se ha visto envuelto en una polémica a raíz del reportaje que emitió CHV Noticias la semana pasada, donde revelaron una red de bots que estaría vinculada al Partido Republicano.

El objetivo de estos perfiles era desacreditar las campañas presidenciales tanto de Jeannette Jara como de Evelyn Matthei.

Tanto el candidato presidencial como la colectividad que encabeza desmintieron estar involucrados en estos ataques digitales, pero el primero no ha condenado el actuar de quienes están detrás de estos usuarios.

A raíz de toda esta situación es que en redes sociales surgió un antiguo video que data de 2019, a poco tiempo de fundar el Partido Republicano, donde José Antonio Kast, precisamente, le agradece a los bots.

En ese entonces, el ex diputado recalcó que el primer espacio que “ganamos y que le queremos agradecer a todos los que están en la sintonía, y después estos se va a ir masificando, a aquellos que en algún momento, en algún programa de televisión trató de menospreciar y le pusieron los bots“.

“Gracias a todas las personas que se identificaron como bots de este nuevo referente político. Gracias a ustedes pudimos difundir nuestras ideas, pudimos llegar a muchos lugares de opinión pública porque los canales miden el rating, la participación y ustedes estaban ahí”, aseveró Kast.

De esta forma, destacó el gran alcance que estaban teniendo en redes sociales y le pidió a los bots “más ayuda porque esto recién comienza”.