Debate Presidencial 2025: a qué hora, dónde ver en vivo y el formato del primer cara a cara en TV

Revisa todo lo que tienes que saber sobre el primer debate presidencial televisado, el cual contará con la presencia de los ocho candidatos.

A poco más de dos meses de la primera vuelta, este miércoles 10 de septiembre se realizará el primer debate presidencial televisado de 2025, el cual irá por TV abierta a través de Chilevisión.

En el estudio de dicho canal se presentarán José Antonio Kast, Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el debate presidencial

El debate presidencial que contará con la participación de todos los candidatos ratificados por el Servel, se transmitirá en vivo a partir de las 21:30 horas por medio de la señal de Chilevisión, tanto en TV abierta como en su página web. El evento lo conducirán los periodistas Daniel Matamala, Macarena Pizarro, Andrea Arístegui.

El formato del debate presidencial

El debate presidencial se dividirá en tres bloques. El primero de ellos consistirá en preguntas que los periodistas le realicen a los candidatos, donde cada uno tendrá tres minutos para responder.

En el segundo segmento, los contendores protagonizarán un cara a cara entre ellos, donde cada uno realizará preguntas a otros dos candidatos. Lo anterior fue definido por un sorteo que quedó de esta forma:

José Antonio Kast interpelará a Jara y Artés.

interpelará a Jara y Artés. Jeannette Jara interpelará a Artés y Mayne-Nicholls.

interpelará a Artés y Mayne-Nicholls. Eduardo Artés interpelará a Mayne-Nicholls y Parisi.

interpelará a Mayne-Nicholls y Parisi. Harold Mayne-Nicholls interpelará a Parisi y Kaiser.

interpelará a Parisi y Kaiser. Franco Parisi interpelará a Kaiser y Matthei.

interpelará a Kaiser y Matthei. Johannes Kaiser interpelará a Evelyn Matthei y Enríquez-Ominami.

interpelará a Evelyn Matthei y Enríquez-Ominami. Evelyn Matthei interpelará a Enríquez-Ominami y Kast.

interpelará a Enríquez-Ominami y Kast. Marco Enríquez-Ominami interpelará a Kast y Jara.

Finalmente, cada candidato dispondrá de un minuto libre para dirigirse a la audiencia con el fin de plasmar las ideas que estimen conveniente de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 16 de noviembre, cuya eventual segunda vuelta se llevará a cabo el 14 de diciembre.