El silencio de los presidenciables en torno a la agenda valórica que comenzará a romperse en los debates

Ninguno de los programas presidenciales de los candidatos competitivos hacen alusión al aborto o la eutanasia. A la vez, en distintas instancias han esquivado el tema. Pero con el inicio de los debates ese silencio tenderá a romperse.

El miércoles de la semana pasada el Gobierno de Gabriel Boric ingresó urgencia al proyecto de aborto legal y este martes la Comisión de Salud del Senado visó la iniciativa de eutanasia, pero a pesar de que la llamada agenda valórica se ha tomado la contingencia, los candidatos presidenciales han evitado adentrarse en dichas materias con el fin de evitar los errores no forzados.

De hecho, los tres candidatos que ocupan las primeras posiciones de las encuestas —Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (REP) y Evelyn Matthei (Chile Vamos)— evitaron incluir pronunciamientos en la materia en sus programas de gobierno.

El caso más llamativo es el de Jara que, pese a ser la abanderada del progresismo, ha evitado alzar las banderas del aborto o la eutanasia en su candidatura. De hecho, hay sectores en el FA y el PC que han resentido que la candidata no realice referencias a la causa feminista. Esto a diferencia de la campaña de Gabriel Boric de 2021 que utilizó con frecuencia dicho calificativo, incluso, en el mismo Gobierno.

En el Socialismo Democrático, en tanto, desdramatizan el tema apuntando a que las prioridades ciudadanas están en otro lugar. Sea como sea, lo cierto es que la abanderada de la alianza Unidad por Chile optó por no incluir en su programa de gobierno el aborto legal para evitar roces con la Democracia Cristiana.

El caso de José Antonio Kast es similar y opuesto a la vez. Pese a ser contrario al aborto (incluso en la causal de la violación como lo ha expresado en el pasado) y a la eutanasia, el abanderado ha evitado el tema en su programa y en los debates puesto que no le es rentable; la eutanasia es apoyada por el 76% y la ley de aborto en tres causales por el 73%, según la encuesta Cadem.

“El aborto no es un derecho humano. Es un asesinato”, llegó a decir el abanderado en 2022. A la eutanasia también se ha opuesto en diversos momnentos de su trayectoria política.

Kast, en todo caso, ha dicho en reiteradas ocasiones que no buscará innovar en estas materias puesto que su eventual gobierno sería uno “de emergencia”.

Matthei, en tanto, se ha pronunciado en contra de retroceder en las tres causales —diferenciándose de Kast—, pero también en contra de ampliar las causales del aborto. Sobre la eutanasia, la candidata dijo este año que “la eutanasia no es la única salida, hay otras que pueden ser más dignas y humanas”.

Un debate incómodo, pero que se instala

Los candidatos, de todas formas, deberán empezar a pronunciarse respecto a materias que han optado por mantener en reserva en este último tramo de la campaña, particularmente en los debates que comenzarán este miércoles 10 de septiembre en el foro preparado por Chilevisión.

Para Javiera Arce, politóloga cercana al PS, este debate debilita especialmente a Kast y apunta a que más que “agenda valórica” la temática dice directa relación con la agenda de mujeres.

“La agenda valórica representa un tema complejo porque y por eso los candidatos lo están esquivando. En el caso de Kast, esto representa un espacio de debilidad muy fuerte, que tiene que ver con la derrota en las elecciones de 2021 y por haberse posicionado de manera muy conservadora en varios aspectos. E imagino que sus asesores le dijeron que no se metiera en esta cuestión porque tiende a afectarle”, dice Arce.

Cristóbal Bellolio, analista y politólogo de la Universidad Adolfo Ibáñez, acota una visión particular: tanto Jara como Kast, en estas materias, están siguiendo una estrategia similar.

“Ambos hacen lo correcto si están pensando en la segunda vuelta” al no entrara en esta agenda, dice Bellolio a EL DÍNAMO, “porque a diferencia de lo que hicieron sus respectivas convenciones, no buscan hablarle solamente a la tribu propia, sino que buscan bajar la resistencia en los sectores moderados”.

En ese sentido, el analista apunta que “al sacar el tema del aborto en el caso de Jara y Kast, lo que hacen es renunciar a una materia que es altamente disputada, muy sensible todavía en la opinión pública, y eso revela una estrategia más pragmática”

“Algunos verán en esa estrategia madurez, otros verán oportunismo; yo creo que es una manera más pragmática para situarse en segunda vuelta”, sentencia.