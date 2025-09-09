“No hay momentos ideales”: Congreso se enfrenta a urgencia de ley de aborto en antesala de las elecciones

En forma transversal, en el Parlamento reconocen que la iniciativa no cuenta con piso político. Sin embargo, el oficialismo llamó a dar la discusión legislativa, mientras la oposición ya adelantó su rechazo.

A pocos días de iniciado el mes de septiembre, el presidente Gabriel Boric sorprendió a todos al darle urgencia al proyecto de aborto legal hasta las 14 semanas de gestación.

Desde La Moneda defendieron la postura del mandatario y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, expresó que “tal como lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una vez que se pudieran despachar los proyectos prioritarios, como lo eran la Superintendencia Isapre y la Ley Ricardo Soto, íbamos a entrar con esta discusión. No hay ninguna novedad en el cronograma“.

En esta línea, la ministra Orellana adelantó el rechazo que generará la propuesta en la oposición, apuntando que “para los derechos de las mujeres y en particular para discusiones como esta, no han estado los votos antes. Lo importante es dar los debates“.

Ante este escenario, desde el oficialismo reconocieron que la discusión del proyecto de ley enfrenta un duro camino en el Congreso Nacional, a solo semanas de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Consciente de esta situación, la diputada Helia Molina (PPD) expresó a T13 que “no hay momentos ideales“, y que “no hay por qué excluir temas que para algunos son tabúes, pero que para muchos son temas de conversación habitual y que tenemos que discutirlo”.

Una postura similar expresó Héctor Ulloa, jefe de la bancada de diputados PPD-Independientes, quien sostuvo que “sabemos que el escenario político en que estamos, ad portas de una elección presidencial y parlamentaria, claramente va a incidir en una discusión tan importante y compleja. El llamado es a llegar a un gran acuerdo político que nos permita avanzar en esta materia, que es una deuda que tenemos con las mujeres chilenas. Necesitamos un debate con altura de miras, con la opinión de expertos, que refleje el gran sentir de la ciudadanía que en su mayoría quiere que se legisle sobre el aborto”.

Ley de aborto: discusión seria vs tiempos electorales

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, reaccionó a la urgencia puesta a la tramitación de la ley de aborto y recalcó que “esta es una discusión que no puede estar marcada por un ciclo electoral”.

Al respecto, el parlamentario afirmó que “el proyecto de ley de aborto no puede ser una iniciativa que tenga fines electorales. Hay que llevar a cabo una discusión cómo la que se realizó cuando se legisló la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en la cual se escuchó a todos quienes tenían algo que decir respecto a aquel proyecto”.

“Espero que en esta iniciativa no dejemos a nadie fuera de la discusión, sino que escuchemos a todos y todas las organizaciones que puedan tener algo que decir”, agregó.

Por lo mismo, remarcó que “esta es una discusión que no puede estar marcada por un ciclo electoral, sino que esta es una discusión de Estado y de política pública que debe tener una mirada técnica. Y por supuesto, esa mirada tenemos que dársela sin celeridad, sino que teniendo en vista la materia, la envergadura y la importancia de lo que estamos justamente legislando y votando”.

Desde la oposición, la bancada de diputados de RN le envió una carta al presidente Gabriel Boric, solicitando reconsiderar la urgencia otorgada al proyecto de ley de aborto, argumentando que su accionar “parece responder más a lógicas electorales que a necesidades reales del país, en tanto se plantea a las puertas de una elección presidencial y con baja –o nula– viabilidad política”.

“El proyecto no representa una demanda transversal de las mujeres chilenas (…). En sus múltiples prioridades –como educación, vivienda, protección social, salud materna y justicia ante la violencia– las mujeres están claramente orientadas a resolver problemas concretos y urgentes”, aseveraron los legisladores de Chile Vamos.