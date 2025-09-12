Sin apoyo de las bases y poca participación de alcaldes: el accidentado desembarco DC en campaña de Jara

Pese a que el partido entregó su apoyo a la candidata, en su gira nacional Jara ha tenido poco apoyo de las autoridades regionales de la DC.

El desembarco de la Democracia Cristiana (DC) en la candidatura de Jeannette Jara no ha sido sencillo. Pese a que la directiva comandada por el presidente Francisco Huenchumilla y la secretaria general Alejandra Krauss se ha mostrado comprometida con la candidatura de la militante comunista, en las bases ha costado hacer propia la candidatura.

Y es que más allá del respaldo que le dio la junta nacional de la falange a la candidata el pasado 26 de julio, en las directivas y la militancia regional aún se resiente el hecho de estar aliados con una candidata del PC.

De hecho, uno de los síntomas de esta lejanía de las bases con la abanderada de Unidad por Chile se dejó ver en la gira regional de la candidata presidencial.

A pesar del gran despliegue de Jara con su equipo en regiones, muy pocos alcaldes de la DC han estado dispuestos a aparecer públicamente con la abanderada del partido.

En su paso por Aysén, por ejemplo, la abanderada tuvo un encuentro ciudadano en Coyhaique al cual no asistió Carlos Gatica, alcalde de dicha comuna, quien había expresado serios reparos a la decisión adoptada por la junta nacional de la falange.

“La DC nació para construir puentes y no para diluirse en alianzas que contradicen su historia. Nuestro electorado nos pide coherencia y no conveniencia política”, llegó a decir el jefe comunal de Coyhaique que le ha expresado a cercanos en el partido que no está dispuesto a apoyar a Jara, pese a la decisión de su colectivo.

Caso similar fue el de Pablo Luna, alcalde de la comuna de El Maule quien no estuvo presente cuando la candidata pisó la región, en la comuna de Curicó. Cercanos al jefe comunal, de hecho, ponen en duda que su voto vaya a la candidata del oficialismo.

Uno de los pocos jefes comunales que quisieron salir a recorrer terreno con Jara fue Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio que estuvo junto a Jara y Hugo Gutiérrez en la comuna el pasado 22 de agosto en el marco de la gira nacional.

La más reciente parada de Jeannette Jara fue en Illapel, donde realizó actividades durante el transcurso de este viernes 12 de septiembre. El gran ausente fue el alcalde de la comuna, Denis Cortés, quien no hizo acto de presencia en las actividades de la candidata del progresismo.

El caso de los alcaldes no es lo único que inquieta en el comando de Jara. Los candidatos de la DC al Parlamento no han mostrado entusiasmo en la campaña presidencial. De hecho, algunos han rehuido de tomarse la foto con la candidata de la alianza.

Ese es el caso de, por ejemplo, el diputado Ricardo Cifuentes, ex presidente de la Cámara, quién optó por hacer campaña sin la clásica publicidad que tienen los candidatos junto a sus abanderados.

Desde la directiva, sin embargo, le bajan el perfil a esta situación. Miembros de la mesa aseguran a EL DÍNAMO que el compromiso de las regiones “está firme con la candidata que fue ratificada por el órgano deliberativo” del partido y que las bases están trabajando en la campaña.

Eso se expresa, comentan las mismas fuentes, en que la secretaría general está en permanente contacto con las directivas regionales nombrando delegados de campaña en los territorios para reforzar la presencia de la DC en el despliegue.

Asimismo, remarcan que los alcaldes —que acepten hacer campaña— tendrán un rol mucho más relevante luego del 17 de octubre cuando se lance oficialmente la campaña.

Respecto a si Laura Albornoz, principal vocera de la candidata, y ex militante de la DC, ha cumplido el rol de “puente” entre la candidatura y el partido, voces de la falange aseguran que ella no ha estado presente los últimos años en los círculos de militantes o ex militantes que no emigraron a otros proyectos, por lo que descartan dicha posibilidad.

Eso sí, destacan el rol que Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara y representante del comando ante el mundo privado.