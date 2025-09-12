Flanco secundario: ¿Por qué el debilitamiento de la derecha en la región golpea a Kast?

Analistas apuntan a que, en mayor o menor medida, la situación de la derecha dura en Sudamérica podría golpear al candidato republicano.

Varios flancos se le han abierto a José Antonio Kast durante las últimas semanas. El abanderado del Partido Republicano ha enfrentado críticas por la “campaña sucia” de cuentas troll que lo apoyan en redes sociales, además de que sus propuesta de rector fiscal y reforma previsional han sido puestas en tela de juicio por comandos contrarios y expertos en la materia. Y ahora, parece ser que se ha instalado una nueva fuente de críticas hacia el republicano: sus alianzas con líderes internacionales.

Este miércoles se confirmó la condena de 27 años de prisión para Jair Bolsonaro por el delito de conspiración golpista contra el —entonces— recién asumido gobierno de Lula en 2022.

La condena del líder de la ultraderecha de Brasil resonó en territorio nacional en un contexto de plena campaña electoral y en que la política internacional ha sido un constante foco de debate.

Y es que Kast, quien lidera las encuestas de cara a la elección de noviembre, ha sido uno de los aliados históricos de Bolsonaro desde que en 2018 concretaron su primer encuentro luego de la primera incursión presidencial del republicano y cuando el líder del conservadurismo brasileño encaraba la campaña que lo llevaría a la presidencia en 2019.

Desde ese punto en adelante, ambos líderes de la derecha dura han mantenido una relación de cercanía y fluida. Por lo que no sorprendió que el candidato republicano deslizara una crítica a la condena dictada en contra de su aliado este viernes tras confirmarse el veredicto de la Corte Suprema brasileña.

“Hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcada y que lo han hecho ver en resoluciones en contra de medios de comunicación, en contra de diarios digitales. Y que claramente entraron en una disputa política”, dijo Kast durante la mañana del viernes.

Pero Bolsonaro no es el único líder internacional que tambalea y que se ha mostrado cercano a Kast. Javier Milei, mandatario de Argentina, sufrió una dura derrota electoral en las recientes elecciones de la provincia de Buenos Aires donde el Peronismo obtuvo el 47,28%, versus el 33,71 de Libertad Avanza, partido del presidente.

El golpe fue acusado por el presidente trasandino y su círculo cercano. Al día siguiente de la debacle, se convocó una mesa política con el fin de revertir el escenario de aquí al 26 de octubre cuando se celebren las elecciones legislativas.

El trasfondo es que medios argentinos y algunos personeros que alguna vez fueron cercanos a Milei vaticinan que un mal resultado haría temblar la continuidad del economista en el cargo.

Pese a que no ha mostrado tanta cercanía como con Bolsonaro, Kast sí ha puesto como ejemplo de gobernabilidad a Milei, por lo que un fracaso del proyecto libertario argentino previo a la selección chilena sería un trago amargo para el republicano.

Flanco abierto

Tras la confirmación de la condena, personeros del oficialismo salieron en masa a cuestionar el vínculo del republicano con Kast.

“Bolsonaro fue condenado a 27 años por atentar contra la democracia. En Chile, Kast se disfraza de “orden”, pero representa lo mismo: autoritarismo y amenaza a las libertades. La historia enseña: donde avanza la ultraderecha, retrocede la democracia”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami.

A través de la misma plataforma, el senador e integrante del comando de Jeannette Jara, Daniel Níñez Kast (PC) cuestionó la defensa de Kast a Bolsonaro señalando que “la verdad (el ex presidente de Brasil) fue declarado culpable por conspirar contra la democracia en fallo casi unánime. Lo ideológico es relativizar un golpe de Estado para proteger a un referente político”.

Para Hernán Campos, académico de Ciencia Política de la UDP, “los recientes acontecimientos que han impactado a figuras asociadas a la extrema derecha, potencialmente, pudiesen representar al menos dos riegos para la campaña de Kast: una defensa cuestionable a liderazgos de extrema derecha y las dudas sobre su política exterior en el caso de ganar la elección presidencial.

En ese sentido, Campos subraya que “la condena de Bolsonaro y el fracaso electoral de Milei abren flancos mediáticos sobre las vinculaciones ideológicas y personales que posee Kast”.

Postura algo disímil expresa Francisco Vicencio, experto en política internacional de la UAH, quien apunta a que si bien ambas situaciones “tienen el potencial de afectar a Kast” lo cierto es que el aspecto internacional no suele mover la aguja en la contienda presidencial.

“No es lo ideal para un candidato que aspira a ganar una elección, sobre todo una elección que es bastante fragmentada, bastante estrecha y sin una mayoría clara. No obstante, el escenario internacional es más bien secundario frente al escenario local”, dice el académico.

La comparación con Jara

Otro elemento que entra en el análisis es que en su momento la posición respecto a situaciones exteriores complicó a Jara. Por lo mismo, el comando de Jara —dicen los analistas— debería explotar esta beta.

“Este tema será aprovechado por Jara y el resto de los candidatos vinculados a la izquierda. En menor medida, por los candidatos de oposición al gobierno. Debido a que figuras como Kaiser y Parisi, han reconocido algunos atributos y políticas de Javier Milei, especialmente. En el caso de los candidatos de izquierda, el margen de maniobra para atacar a Kast se abre, lo que podría impactar en la intención de voto al representante del Partido Republicano”, apunta Campos de la UDP.

Vicencio, en tanto, advierte que a Kast “se le va a cuestionar así como a Jara y al Partido Comunista se le cuestionaba la cercanía con Venezuela o la defensa de Cuba”.

Y acota: “ Es un flanco abierto que se le abre a José Antonio Kast sobre todo porque hubo una condena que ya está determinada y cuenta con pruebas”.