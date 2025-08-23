“Protegieron a Monsalve”: el duro cruce entre Jara y Kast en redes sociales

A falta de debates presenciales, los dos candidatos presidenciales mejor aspectados en las encuestas, José Antonio Kast y Jeannette Jara, protagonizaron un duro cruce en redes sociales.

Desde que la candidata comunista decidió marginarse de los debates, los emplazamientos entre ambos se han reducido. Eso, hasta este fin de semana.

Ambos abanderados utilizaron sus cuentas de X (antes Twitter) para cuestionar sus programas presidenciales.

La que abrió los fuegos fue Jara que citó un recorte de prensa en que Kast la cuestionaba por sus más recientes traspiés en la campaña provocados, principalmente, por desconocer ciertos aspectos de su programa de primarias.

Los emplazamientos cruzados

“Cuando José Antonio Kast trata de descalificarme lo único que hace es esconder su propio programa. Entre más explica, más evidente se vuelve: lo que realmente busca es impedir que las pensiones suban desde enero para miles de jubilados y jubiladas que llevan más de 10 años esperando esta mejora gracias a la reforma previsional”, escribió Jara en su cuenta de X ayer viernes.

Kast, a su vez, respondió: “Si hablamos de retrocesos, no olvidemos que en su gestión como ministra, el desempleo femenino aumentó drásticamente y como Gobierno, protegieron a Manuel Monsalve, a pesar de una grave acusación de violación a una subordinada. Si no fuera por la prensa, él seguiría en su cargo.

La respuesta de Jara llegó en la madrugada del sábado apuntando a “intentos de ocultar” el hecho de que Kast no quiere que “suban las pensiones a millones de personas”.

Ante el emplazamiento, Kast le recordó a su adversaria su decisión de restarse de los debates, apuntando a que su decisión “impide confrontar posiciones como corresponde”.

“Si quiere discutir sobre propuestas, dígame dónde y cuándo. En Santiago, en Punta Arenas o en la sede de la CUT si le acomoda más”, ironizó el abanderado republicano.

“Primero usando el sufrimiento de una mujer para ganar una discusión en Twitter y ahora evitando decir que no quieres que suban las pensiones a 1.400.000 personas mayores. Ahora te dejo, voy a reunirme con la gente en Arica”, cerró Jara.

Kast, respondió con una foto en un encuentro en Concepción.