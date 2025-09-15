Las razones del comando de Matthei para ilusionarse con un revival a dos meses de la presidencial

En el comando señalan que tras varios meses “a la deriva”, el relato de Matthei por fin está logrando calzar con lo que “pide la ciudadanía”.

Los resultados de Plaza Pública de Cadem fueron un bálsamo para el comando de Evelyn Matthei.

Y es que por segunda semana consecutiva, la abanderada de Chile Vamos subió en la preferencia presidencial llegando al 18% de las menciones. Esto, luego de su presentación en el debate presidencial de Chilevisión del pasado 10 de septiembre.

En los días previos, otros sondeos —como Criteria— habían sido adversos para la candidata de la centro derecha. Pero en su comando aseguraban que esperaban la “foto del domingo” para establecer un diagnóstico en base a todos los estudios de opinión publicados pos foro presidencial.

De esa manera, contabilizando Panel Ciudadano (marcó un alza de tres puntos a Matthei) y la encuesta de la Cosa Nostra —resistida por Chile Vamos— que exhibió una reducción de la brecha entre Matthei y José Antonio Kast a solo 4,5 puntos porcentuales; el balance del comando de la abanderada fue tajante: hay argumentos para prensar en un revival de aquí al 16 de noviembre.

En el comando señalan que tras varios meses “a la deriva”, el relato de Matthei por fin está logrando calzar con lo que “pide la ciudadanía”, que es —a ojos de la alianza de centro derecha— “alejarse de los polos y dar muestras de gobernabilidad”.

Ese ha sido el mensaje que han transmitido los voceros y miembros del comando de Matthei y que ahora, por instrucción de los líderes de la campaña, Juan Sutil y Juan Antonio Cololma, debe ser reforzado.

De hecho, tras el debate se llegó a la conclusión que el foco ya no debe estar en rivalizar con José Antonio Kast o apuntar repetidamente contra Jeannette Jara —como el republicano— sino que relevar el programa de la candidata y seguir apostando al “voto moderado”.

Esto se vio reflejado en que Matthei y su comando decidieron no ahondar en la polémica de la red de bots que hace unas semana volvió a tomar notoriedad tras un reportaje de Chilevisión que dio a conocer quiénes están detrás de las cuentas apuntadas por hacer “campaña sucia”.

Eso sí, en las filas de Chile Vamos saben que no hay mucho tiempo para revertir el escenario actual en que la coalición se estaría quedando fuera de la segunda vuelta al igual que en 2021. Pero apuntan a que Kast ya está exhibiendo “signos de debilidad”, especialmente en la parte programática. Ahí destacan en el comando que, por ejemplo, el republicano no supo responder cuando Matthei le preguntó por cómo iba a concretar el recorte de los US$6.000 millones que comprometió.

“Nosotros creemos que por fin estamos logrando llegar con las propuestas concretas que van a beneficiar a las personas. Yo creo que las personas hoy en día ya no creen tanto en la política y lo que quieren es que les solucionemos sus problemas. Nosotros tuvimos una etapa muy larga de mirar, de valorar, de ver cuánto costaban, de qué propuestas podíamos hacer (…) y ahora estamos logrando comunicar eso porque ya tenemos todos los equipos listos”, dijo Matthei este lunes respecto a su repunte en las encuestas.

Rodrigo Galilea, presidente de RN, compartió el análisis destacando que la distancia con Jara y Kast se ha acortado y que estos dos estarían “estancados” mientras a Matthei se le ve en alza.

En ese sentido, Galilea afirmó que “un factor clave en este crecimiento ha sido el mensaje que transmite Evelyn Matthei es la necesidad de dejar atrás la polarización y mirar a Chile como un gran equipo. Ella ha destacado que, cada vez que el país se ha dividido, los resultados han sido negativos; en cambio, cuando ha logrado unirse en torno a propósitos y desafíos comunes, se han alcanzado avances concretos”.