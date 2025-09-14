Tras decisión del Tricel: PS espera que Daniel Jadue deje de ser “una piedra en el camino” para Jara

El legislador recalcó que la situación de Jadue fue advertida por Jeannette Jara, candidata presidencial del sector, cuando instó al ex alcalde a centrarse en su defensa legal.

El senador Juan Luis Castro (PS) analizó la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de excluir a Daniel Jadue del padrón electoral, con los cual no podrá seguir adelante con su candidatura parlamentaria a la Cámara de Diputados.

El legislador recalcó que la situación de Jadue fue advertida por Jeannette Jara, candidata presidencial del sector, cuando instó al ex alcalde a centrarse en su defensa legal.

“La candidata Jeannette Jara había advertido al propio PC, tiempo atrás, que era inconveniente haber inscrito a una candidatura como la de Jadue, que tenía un proceso judicial, que era incierto el resultado y se ha cumplido eso”, declaró el senador PS.

Juan Luis Castro también cuestionó que el Partido Comunista “no escuchó a su propia candidata presidencial, lo cual es un error, y hoy día esos errores se pagan con el fallo”.

Consultado por el dictamen del Tricel, el parlamentario dejó en claro en radio Cooperativa que “le da alivio a la candidatura de Jeannette Jara en el sentido de que no va a haber una piedra en el camino que, de alguna manera, manche la campaña presidencial con hechos judiciales de un candidato que, si bien es emblemático para un sector, no es precisamente quien más ha apoyado a Jeannette Jara”.