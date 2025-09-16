“Las instituciones funcionaron” y “pasada de cuenta” por el Rechazo: las reacciones tras fallo del Tricel contra Ximena Rincón

Francisco Huenchumilla, timonel de la DC, dejó en claro a Rincón que “no hay nada personal; se trata simplemente de que las instituciones funcionen”.

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) lanzó duros dardos contra los presidentes de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, tras el fallo del Tricel que la excluyó de las Elecciones Parlamentarias 2025.

Al respecto, Rincón expresó: “Decirles a mis colegas que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, y me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que compite en El Maule, y a mi colega y ex camarada de partido, Francisco Huenchumilla, que compite en La Araucanía, que en la vida hay que tener coraje y poner la cara, y no esconderse con un mandato detrás de un abogado, que en este caso es el abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde”.

“Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo participé directamente en la Comisión de Constitución del Senado, en la tramitación de la ley que limitó los periodos parlamentarios y redacté de mi puño y letra alguno de los artículos. Por lo tanto, conozco la letra y el espíritu de la ley”, puntualizó el parlamentario.

Huenchumilla explicó que “no quisimos que se repitiera lo que pasó en el Senado, cuando Ximena renunció a la DC y a la bancada de senadores y, sin embargo, mediante resquicios y con ayuda de la derecha, se quedó en la Comisión de Hacienda, que reglamentariamente, nos correspondía”.

“El tribunal se pronunció, y, por ende, las instituciones funcionaron, y como senadores, nos corresponde acatar los fallos conforme a derecho”, sentenció.

La Moneda y oposición reaccionan a dichos de Ximena Rincón

Por su parte, el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, también tuvo palabras para los dichos de Ximena Rincón, dejando en claro que “en Chile, el Gobierno no tiene legitimación activa para impugnar candidaturas. Las candidaturas solo pueden ser impugnadas por candidatos independientes o partidos políticos”.

“Yo no soy parte de esa causa, no he firmado ningún patrocinio o poder, no tengo legitimación activa para actuar en una causa de esta naturaleza (…) al Gobierno no le corresponde ningún rol en la materia”, aseveró el secretario de Estado.

Por su parte, Carlos Maldonado, dirigente de Demócratas y miembro del comando de Evelyn Matthei, acusó al oficialismo de “pasarle la cuenta” a Rincón por su apoyo al Rechazo.

“La izquierda y el oficialismo no le perdonarán a Ximena Rincón su apoyo al Rechazo. Expresamos nuestra plena solidaridad y seguiremos contando con su trabajo por Chile, desde cualquier espacio que permita avanzar en progreso y unidad”, disparó Maldonado.