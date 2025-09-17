VIDEO – Qué se sabe de la agresión a la candidata a diputada del Partido Republicano en Valparaíso

La candidata republicana Ángela Carrasco fue víctima de una violenta agresión por parte de desconocidos en el sector Nudo Barón.

La candidata a diputada por Valparaíso del Partido Republicano, Ángela Carrasco, fue víctima este miércoles de una violenta agresión por parte de desconocidos en el sector Nudo Barón del puerto, según denunció la colectividad.

De acuerdo con lo reportado, el hecho se produjo cuando eran cerca de las 13:30 horas y mientras un grupo de brigadistas acompañaba a la postulante al Congreso durante un banderazo, tras el inicio del periodo de propaganda electoral.

La denuncia apunta que en ese momento varios sujetos se les acercaron y los agredieron, además de destruir el material y quitarles las banderas que portaban. Durante el hecho, los desconocidos golpearon con un palo en la cabeza a uno de los brigadistas.

Qué dijo el Partido Republicano sobre la agresión a la candidata

El presidente del Partido Republicano y candidato a senador por la Región de Valparaíso, Arturo Squella, ratificó la denuncia por el ataque a la candidata a diputada y el grupo que la acompañaba, y manifestró que “esa violencia es inaceptable”.

“Nuestra campaña seguirá con más fuerza, porque no vamos a dejar que los violentos marquen el rumbo del país“, complementó.

Por su parte, la colectividad aseguró a través de un comunicado que “la violencia nunca será el camino; las ideas se defienden en libertad y con respeto”.

Luego añadió que, pese a lo ocurrido en Valparaíso, “seguiremos adelante, con la convicción de que Chile merece orden, justicia y paz“.

En tanto, el diputado republicano Luis Sánchez, quien compartió el registro audiovisual de lo ocurrido a través de su cuenta de X, manifestó que “la violencia política es inaceptable y debe ser condenada siempre. Espero que sean detenidos“, concluyó.