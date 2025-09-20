Segunda vuelta: Jara sólo podría vencer a Parisi o Kaiser, según Criteria

De acuerdo a Criteria, Jara a pesar de ir primera en la preferencia presidencial, perdería por amplio margen en el balotaje contra Kast o Matthei.

Distintos sondeos de opinión se han dado a conocer durante los últimos días respecto a la carrera presidencial que esta semana tuvo como hito el lanzamiento de las campañas y la apertura del periodo legal para la propaganda.

En ese contexto, Encuesta Criteria hizo su entrega semanal este sábado 20 de septiembre mostrando una baja sostenida de José Antonio Kast durante el último mes.

Ante la pregunta “Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?”, el 25% asegura que lo haría por el candidato del Partido Republicano, dos puntos porcentuales menos que la anterior medición y cinco por debajo del mes de agosto en la misma semana cuando registró un 30% de adhesión.

En primer lugar se mantiene Jeannette Jara, candidata única del oficialismo, quien se mantiene en el mismo 29% de las últimas tres semanas.

Por su parte, Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por Chile, marcó un aumento de tres puntos llegando al 16% tras la baja de cuatro puntos de la semana pasada.

Más abajo se ubican Johannes Kaiser (10%) del Partido Nacional Libertario; Franco Parisi (8%), del PDG; el independiente Harold Mayne-Nicholls (3%); y Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés con un 1% cada uno.

Jara sólo le gana a Kaiser y Parisi en segunda vuelta

Ya en segunda vuelta cambia el panorama, ya que en los escenarios en que se enfrentaría Jara con candidatos de la oposición, en su mayoría saldría derrotada.

“En caso de que este domingo hubiese una segunda vuelta presidencial entre las siguientes candidaturas, ¿por quién votarías?”, fue la pregunta en el caso de un eventual balotaje entre Kast y Kara. El resultado fue de un 46% para Kast y sólo un 35% para la candidata de la alianza de Gobierno.

En un escenario de Matthei versus Jara en segunda vuelta, la primera vencería con un 41% a su favor contra un 33% de la ex ministra.

Recién en una eventual segunda vuelta contra Parisi o Kaiser, la abanderada del oficialismo se impondría por un estrecho margen.