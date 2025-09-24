El día que Jaime Gazmuri llamó a TVN para cuestionar cobertura a gira presidencial

En 2009 el entonces senador llamó al jefe del Área de Prensa de TVN para cuestionar la labor del periodista que cubrió la actividad.

Jaime Gazmuri fue presentado oficialmente como presidente del directorio de TVN, tras la polémica renuncia al cargo de Francisco Vidal, en el marco de sus enfrentamientos con el Partido Republicano.

Sin embargo, la relación del ex embajador de Chile en Venezuela con el canal público no es nueva, aunque no alejada de la controversia, luego que en febrero de 2009 el entonces senador PS llamara directamente al Área de Prensa de TVN para expresar su molestia por la cobertura a una gira a Centroamérica de Michelle Bachelet.

Todo se originó cuando la ex presidenta visitó Honduras antes de partir rumbo a Cuba, y en la habitual ronda de preguntas, el periodista chileno seleccionado para participar de la actividad fue Ignacio Uribe de TVN.

En la oportunidad, el profesional le consultó si en su paso por La Habana se trataría la situación de derechos humanos en la isla, provocando la molestia de Bachelet, quien respondió que “cualquier tema que a mí me parezca que es indispensable en el interés del país plantear no sólo al Gobierno de Cuba sino a cualquier Gobierno, será planteado (…) Esta Presidenta hablará de todos los temas”.

Esta situación hizo que Jaime Gazmuri llamara directamente a Jorge Cabezas, director de Prensa de TVN, para mostrar su queja al trato que le estaba dando la estación a la gira presidencial.

Gazmuri, quien hasta hace pocos años fue incluso director del canal público, reconoció a El Mostrador su llamado a Cabezas, con quien no pudo conversar por encontrarse el directivo en vacaciones, indicando que “de ninguna manera fue una queja en contra del periodista, porque respeto mucho el ejercicio de la prensa. Más bien era sobre la línea editorial del canal. Como ciudadano, por tanto como accionista de un canal que es de todos, y como senador, manifesté mi preocupación”.

En esta línea, dejó en claro que le pidió disculpas a Ignacio Uribe por su acción y por los problemas que le pudo haber acarreado su llamado a TVN.