“Hay Panzer para rato”: senador Insulza agradeció apoyo por cirugía de urgencia

Tras la cirugía, Insulza empleó su cuenta de X para manifestar que “estoy bien, con buen ánimo”.

El senador socialista José Miguel Insulza agradeció la noche de este miércoles el apoyo recibido luego de que debió ser sometido a una cirugía de urgencia debido a un problema cardíaco.

A través de su cuenta en la red social X, el legislador de 82 años aprovechó para informar sobre su estado de salud, con el propósito de tranquilizar a quienes se preocuparon por su estado de salud.

Insulza fue ingresado de urgencia a la Clínica Alemana por dolencias al corazón y, de acuerdo con lo informado desde el centro asistencial, “luego de la evaluación realizada por el equipo médico, se diagnosticó un bloqueo del ritmo cardíaco“.

“Durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo”, añadió la clínica, luego de lo cual el también senador socialista y médico de profesión, Juan Luis Castro, manifestó que “instalado este marcapasos, y tras un reposo de algunos días, eso va a permitir su pleno restablecimiento en la actividad política y parlamentaria, que es lo que corresponde“.

Insulza agradeció el apoyo por la cirugía de urgencia

En horas de la noche, el senador José Miguel Insulza posteó mensajes para agradecer el apoyo recibido luego de que se conociera su internación en la clínica.

“Estoy bien, con buen ánimo, y como siempre… con ganas de seguir trabajando por Chile“, escribió primero el parlamentario.

Luego, el senador del Partido Socialista añadió que “agradezco los mensajes de cariño que me han llegado“.

“Y a quienes ya están diciendo que se retire… les aviso con cariño que todavía hay Panzer para rato“, concluyó el mensaje de José Miguel Insulza.