Senador José Miguel Insulza es operado de urgencia tras sufrir dolencias al corazón

El legislador del PS ingresó a la Clínica Alemana tras presentar mareos.

El senador José Miguel Insulza (PS) debió ser sometido a una operación quirúrgica, tras ser ingresado de urgencias a la Clínica Alemana por dolencias a corazón.

En una declaración pública, el centro de salud precisó que “el senador José Miguel Insulza acudió hoy (miércoles) al Servicio de Urgencias tras experimentar un episodio de mareos”.

“Luego de la evaluación realizada por el equipo médico, se diagnosticó un bloqueo del ritmo cardíaco”, agregó.

En vista de esta situación, Clínica Alemana precisó que “durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo. Su evolución ha sido satisfactoria y permanecerá en observación”.

Más información en instantes.