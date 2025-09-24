“Son reservadas”: La Moneda aclara que postulación de Bachelet a la ONU fue conversada con la oposición

Camila Vallejo reiteró que “esas consultas se han hecho a distintos miembros de la oposición, quizás no a todos los que habrían querido ser consultados, pero sí se hicieron”.

Camila Vallejo, vocera de Gobierno, salió al paso de los cuestionamientos de la oposición por la decisión del presidente Gabriel Boric de nominar a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Varias voces de dicho sector aseguraron que La Moneda no consultó con antelación sobre la postulación de Bachelet, considerando que corresponde a una acción de Estado y debe contar con el apoyo del próximo gobierno.

Uno de los más críticos fue José Antonio Kast, líder de Republicanos, quien apuntó en contra del presidente Boric y sostuvo que “lamentablemente, no la sociabilizó y creo que una vez más se equivocó”.

Ante esto, la vocera Vallejo dejó en claro que este diálogo sí se produjo y fue liderado por Cancillería: “No me compete a mí decirlo, lo que puedo decir es que Cancillería ha hecho un trabajo previo de distintas consultas con miembros de la oposición. Evidentemente todos esperarían haber sido consultados, pero la política exterior la maneja el presidente de la República”.

La ministra dejó en claro que, en materia de política exterior, “no se cogobierna. Hay siempre consultas y obviamente ahora viene un proceso obviamente de diálogo y de debate de cara a lo que va a ser el ingreso oficial del nombre de la ex presidenta Michelle Bachelet una vez abierto el proceso por parte del Secretario General de las Naciones Unidas“.

En esta línea, Camila Vallejo reiteró que “esas consultas se han hecho a distintos miembros de la oposición, quizás no a todos los que habrían querido ser consultados, pero sí se hicieron y son por cierto reservadas”.